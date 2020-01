Acá las fechas de estreno de las películas de los Golden Globes 2020

Ayer (5 de enero) se celebró la edición 77 de los Golden Globes 2020 con sus más de 20 categorías, en las que destacaron las cintas nominadas y ganadoras de la noche. Muchas de estas se colaran a los premios de la Academia de febrero, y para que no te pierdas de ninguna, acá te dejamos las fechas de estreno de las que faltan y la disponibilidad de algunas en plataformas de streaming.

1917 – Ganadora Mejor Película Drama / Mejor Director para Sam Mendes

17 de enero

1917 es una película de época ambientada en la Primera Guerra Mundial. Aquí conocemos a dos jóvenes soldados que luchan del lado de Inglaterra. A uno de ellos, llamado Blake, le dan una misión sumamente compleja pero importante, y que en caso de tener éxito, salvaría a miles de soldados que están en territorio enemigo. Deben enviar un mensaje para salvar a más de mil 500 hombres en combate, pues Alemania les preparó una trampa. Para llegar, deben atravesar territorio enemigo donde se juegan la vida. La fotografía de Roger Deakins en un plano secuencia que mantiene al espectador al borde de los nervios cuando parece que no lo van a lograr.

Sorpresivamente, 1917 se llevó la categoría de Mejor Director para Sam Mendes en los Golden Globes 2020, dejando atrás a los favoritos que eran Martin Scorsese, Quentin Tarantino y, de paso, Bong Joon-ho. Pero la sorpresa más grande de la ceremonia fue con la categoría de Mejor Película de Drama, en la que todos los pronósticos apuntaban a que se lo llevaría The Irishman frente a Marriage Story, Joker y The Two Popes (tres de estas de Netflix).

Marriage Story – Ganadora Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern

Disponible en Netflix

Marriage Story es un drama sobre un matrimonio (una actriz y director de teatro) en proceso de separación y divorcio. Primero se mantienen con la idea de no involucrar abogados para evitar que su hijo sufra, pero cuando ella decide mudarse a Los Ángeles con su hijo, es que comienza una pelea que deja ver que la separación no se trata de falta de amor, sino de intereses mutuos. Fue la película más nominada de los Golden Globes 2020, pero sólo se llevó la categoría de Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern en el personaje de la abogada de divorcios de Nicole, el personaje de Scarlett Johansson.

Judy – Ganadora Mejor Actriz de Drama para Renée Zellweger

17 de enero

Judy es una biografía sobre Judy Garland, actriz de la época dorada de Hollywood que saltó a la fama cuando en los 30 interpretó a Dorothy de El mago de Oz. La película es una montaña rusa de emociones en cuanto a los últimos años en la vida de la actriz y cantante, quien se debió alejar de su familia (sus hijos) para poder tener dinero y mantenerlos. Cuando su luz ya se apagaba en Estados Unidos, le ofrecieron una residencia en Londres, y así es como la película nos presenta los altos y bajos, excesos, depresión y soledad de uno de los iconos más grandes en la industria del cine.

Renée Zellweger se llevó el Golden Globe como Mejor Actriz de Drama por su interpretación de Judy Garland. Desde que se estrenó a finales de 2019, se convirtió en la favorita de la temporada de premios, y lo más probable es que sea el nombre más fuerte para las nominaciones de los premios Oscar que se celebrarán en febrero.

Parasite – Ganadora Mejor Película Extranjera

Actualmente en cartelera

Parasite ha sido una sorpresa en todos los sentidos. Se estrenó en el Festival de Cannes 2019, y se llevó la Palma de Oro. Desde ese momento, la película de Corea del Sur de Bong Joon-ho, fue mencionada en los listados de lo mejor de 2019 y de la década gracias a su historia: dos familias de dos clases sociales distintas (los extremos económicos) que chocan en una lucha de indiferencia, amor, cultura y hasta lo que nos hace más humanos. Una de las cosas más impresionantes de esta película es el cambio de narrativa a lo largo de sus dos horas de historia, pues pasa de una comedia negra absurda y a veces ridícula, a un drama y tragedia violento que nadie espera ver.

Se llevó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Extranjera, y a pesar de que las otras contrincantes son grandiosas (sobre todo Portrait of a Lady on Fire de Francia), ya estaba dicho que Parasite sería la ganadora. Esto la pone en el mapa de los premios Oscar donde podría dar una sorpresa como lo hizo ROMA el año pasado, en la que compitió por Película de habla no inglesa, pero también en la máxima categoría de Mejor Película y Mejor Director.

The Irishman

Disponible en Netflix

The Irishman es una película de la vieja escuela que representa lo mejor del cine. Martin Scorsese trabajó en la adaptación de la novela sobre Frank “The Irishman” Sheeran, un chófer de Filadelfia que se convierte en un líder sindical. Su ascenso está relacionado con grandes personajes de los 70 en Estados Unidos, el líder de la familia Bufalino (mafia italiana) y Jimmy Hoffa, quien desapareció bajo extrañas circunstancias.

The Irishman, con sus cinco nominaciones, se fue con las manos vacías en las categorías más importantes y en las que era favorita que es Mejor Película Drama y Mejor Director. Esta fue la mayor sorpresa de la noche, dejando muchas dudas respecto a lo que sucederá con ella en los premios Oscar de febrero. Lo más probable es que en esta ceremonia, tenga un mayor número de menciones que son bien merecidas como el trabajo de Scorsese en una de sus películas más grandes a la fecha y que lo llevaron de vuelta a lo que mejor sabe hacer y contar: historias de gángsters y la mafia.

Jojo Rabbit

24 de enero

Jojo Rabbit es una sátira de la Segunda Guerra Mundial que pone al centro de su historia a Jojo, un niño que entrena en un campamento nazi con otros tantos niños. Aquí les enseñan lo que está bien y lo que está mal en relación al mundo, por ejemplo, la presencia de los judíos. Jojo tiene un amigo imaginario llamado Adolfo Hitler, quien lo ayuda a comprender el mundo cuando descubre que su madre, una joven soltera, esconde una niña judía en el sótano de su casa.

Jojo Rabbit había recibido un número considerable de nominaciones, pero no se llevó ninguna. Estuvo en una de las categorías principales de Mejor Comedia o Musical, pero no era la favorita frente a Once Upon a Time in… Hollywood de Tarantino, la cual se llevó tres Golden Globes en esta categoría mayor, Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y Mejor Guión.

Little Women

24 de enero

Sorpresivamente, Litte Women de Greta Gerwig recibió dos nominaciones a los Golden Globes 2020 en la categoría de Mejor Música Original para Alexandre Desplat (un viejo conocido de este tipo de premiaciones). El ganador fue la islandesa Hildur Gudnadóttir por su trabajo en Joker de Todd Phillips (con esta se llevó dos Globos de Oro). Y el otro fue de Mejor Actriz de Drama para Saoirse Ronan por su trabajo como Joe.

Desde su estreno a finales de diciembre (en Estados Unidos), esta película dio mucho de qué hablar gracias al elenco y la forma en que fue filmada por Gerwig, en 35 mm. Pero la película no logró colar a una mujer directora en la categoría principal para cineastas. Little Women, la cual seguía la historia de cuatro hermanas y sus actitudes frente a la vida y temas relacionados al rol de la mujer. Estas novelas han tenido varias adaptaciones, pero la más importante es la de 1994 en manos de Gillian Armstrong.

Bombshell

31 de enero

Bombshell (El escándalo) es una de las películas más fuertes en algunas categorías como el de Actriz y Actriz de Reparto, justo en las que fueron nominadas Charlize Theron y Margot Robbie por interpretar a Megyn Kelly y Kayla, respectivamente. Este último personaje es una mezcla de varias mujeres que dieron su testimonio en relación a las acusaciones de acoso sexual contra Roger Alies, director y fundador de Fox News.

Ailes acosaba sexualmente a las mujeres que entraban al canal, pidiéndoles que les mostrara su cuerpo para ver si eran “aptas”, o les sugería un aumento de sueldo por tener sexo con él. La película no se llevó ningún premio, pero seguramente alguna de las tres actrices, incluida Nicole Kidman.

The Two Popes

Disponible en Netflix

Los dos papas es una ficción basada en hechos reales sobre uno de los cambios de poder más grandes en la historia de Occidente y la religión. Esta cinta de Fernando Meirelles nos presenta, de manera íntima y con conversaciones sorprendentes, la renuncia de Benedicto XVI como el líder máximo de la Iglesia católica, quien dio paso a que entrara un reformista como lo es Francisco I. La historia comienza cuando Bergoglio, quien era cardenal, comenzó a cuestionar las decisiones del papado, entablando conversaciones directamente con el papa de ese momento, Benedicto.

La película no se llevó ningún galardón en la ceremonia 77 de los Golden Globes, pero no era la favorita de los medios en ninguna de sus nominaciones en categorías mayores como Mejor Película de Drama, Actor para Jonathan Pryce, Actor de Reparto para Anthony Hopkins y Guión para Anthony McCarten.

Dolemite Is My Name

Disponible en Netflix

Dolemite Is My Name es una comedia dramática basada en Rudy Ray Moore, un comediante, bailarín, músico y cineasta de la década de los 70. Después de varios fracasos en su carrera, decidió crear un personaje llamado Dolemite, el cual es irreverente, extravagante y representó toda una época del cine de afroamericanos en Estados Unidos, y esto lo hizo a través de una película protagonizada por este mismo personaje de comedia donde había autos, explosiones, sexo y hasta peleas de artes marciales.

Eddie Murphy recibió una nominación como Mejor Actor de Comedia, y al ser el único comediante de la lista, se colocó como el favorito además de haber interpretado de manera magistral a Rudy Ray Moore. Sin embargo, el Golden Globe en esta categoría se lo llevó Taron Egerton por su personaje de Elton John en la biografía musical de Rocketman.

Missing Link – Ganadora Mejor Película Animada

No disponible en cartelera ni streaming

Esta película animada en stop motion se llevó, inesperadamente, el Golden Globe a Mejor Película Animada, dejando atrás a los favoritos de la noche, Toy Story 4 de Disney/Pixar. Missing Link sigue la historia de un explorador que en un bosque se encuentra a una enorme criatura que tiene algunas similitudes con Pie Grande. Cuando se conocen y el explorador se da cuenta que habla, entablan una amistad en la que emprenden una nueva aventura: ir al Himalaya para que pueda encontrase con su familia. Hugh Jackman, Zoe Saldaña, Emma Thompson y más presentaron sus voces para esta cinta.