Disney es actualmente una de las empresas de entretenimiento más grandes en el mundo. Por sí misma, como Disney, genera varios éxitos de taquilla, y uno de los últimos ejemplos fue el lanzamiento de Frozen 2, la cual se convirtió en la cinta animada que más números ha dado en taquilla hasta la fecha.

Sin embargo, tiene otras grandes compañías bajo su mano, con las cuales está preparando grandes estrenos para 2020 empezando con Marvel Studios, 20th Century Fox, Fox Searchlight y Pixar, sin olvidar sus estudios como Disney Animation,

En enero de 2020 es que comienzan los lanzamientos más fuertes para todas estas compañías, y acá te dejamos el calendario oficial de Disney para sus películas:

Underwater (Amenaza en lo profundo)

10 de enero

El 10 de enero se estrenará esta cinta dirigida por William Eubank bajo la producción de 20th Century Fox. Protagonizada por Kristen Stewart, Underwater sigue a una tripulación que durante una misión, se queda atrapada en una instalación submarina que se está inundando como consecuencia de un sismo.

Para poder escapar, deben recorrer en suelo marino; sin embargo, no sólo se deberán enfrentar a los riesgos de la naturaleza, sino también a unas criaturas marinas y monstruosas que los cazarán todo el tiempo. Junto a Stewart aparecen T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie y Gunner Wright.

Jojo Rabbit

24 de enero

Después del éxito de Thor: Ragnarok, Taika Waititi se hizo un espacio en la industria del cine, y en 2020 (al menos en México) regresa con Jojo Rabbit, una sátira de la Segunda Guerra Mundial que le dio el máximo premio en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Acá conocemos a Jojo, un niño que es entrenado en un campamento nazi y que tiene un amigo imaginario llamado Adolfo Hitler.

Todo su mundo cambia, al menos la idea que tenía del mundo, cuando descubre que su madre esconde en el ático de su casa a una niña judía que no es como le han dicho que debería. Jojo Rabbit está protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi (como Hitler), Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell y Scarlett Johansson, quien da vida a la madre soltera de Jojo.

A Hidden Life (Una vida oculta)

31 de enero

Terrence Malick es uno de los directores más aclamados por la crítica de la actualidad y muchas de sus películas son la prueba como The Tree of Life, la cual fue fotografiada por Emmanuel Lubezki. Malick está de regreso con A Hidden Life, película que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que nos presenta a Franz Jägerstätter, un alemán que se negó a luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La película nos muestra cómo Franz desafió a su comunidad para seguir sus valores, los cuales se definen como humanos en una época en que la gente estaba obligada a ser cruel. Se trata de un héroe oculto que es ejecutado a favor de mantener vivo su espíritu a través de su esposa y sus hijos.

The Call of the Wild (El llamado salvaje)

21 de febrero

En esta cinta protagonizada por Harrison Ford, conocemos a un viejo solitario que decide mudarse a Yukon para alejarse de la gente. Y aquí es donde conoce a Buck, un perro que fue secuestrado en Santa Clara Valley y obligado a trabajar como perro de trineo en este mismo lugar, el cual se caracteriza por ser frío y peligroso.

Juntos, tanto el hombre como el perro, deben enfrentar algunos peligros que no sólo llegan directamente de la naturaleza, sino también de los hombres. Chris Sanders dirige esta cinta basada en el clásico literario del mismo nombre de Jack London.

Onward (Unidos)

6 de marzo

Pixar vuelve a las historias originales en 2020 con Onward de Dan Scanlon bajo la producción del mismo equipo que trabajó en Monsters University. En esta película conocemos a dos hermanos elfos adolescentes que crecieron sin su padre, pues este murió cuando eran unos niños. Cuando descubren que con magia pueden traer de vuelta por un día a su padre, se embarcan en una aventura llena de fantasía en un mundo suburbano con criaturas mitológicas y mágicas.

Mulan

27 de marzo

Niki Caro, directora de The Zookeeper’s Wife, fue la encargada de trabajar el regreso de Mulan en un formato de live action, algo que Disney lleva haciendo con sus clásicos desde 2010. Como sabemos, esta historia sigue a una joven china que decide arriesgar su vida en una guerra contra los invasores del norte, todo a favor de su padre y con tal de llevar honor a su familia.

Vestida como un hombre y con el nombre de Hua Jun, Yifei Liu da vida a Mulan junto a un elenco que incluye a Donnie Yen como el comandante Tung, Jason Scott Lee como Böri Khan, Yoson An como Chen Honghui, Gong Li como Xianniang, y Jet Li como el Emperador.

Los nuevos mutantes

3 de abril

El primer tráiler oficial de The New Mutants llegará en enero de 2020 después de algunas fechas de retraso que hicieron pensar a los fanáticos que la película nunca saldría a la luz. Ahora, la fecha oficial de estreno es del 3 de abril. Con esta cinta conoceremos a un equipo de mutantes, quienes conforman los primeros graduados de la escuela especial que fundó Charles Xavier.

Por supuesto, la historia está relacionada con el mundo de los X-Men, el cual forma parte del universo de Marvel en los cómics, pero que no ha logrado unirse en la pantalla grande en el MCU. La compra de Fox en manos de Disney, ha dado algunas señales de vida para que esto ocurra en algún momento.

Antlers (Espíritus ocultos)

17 de abril

Esta película de terror, producida por Guillermo del Toro y dirigida por Scott Cooper, nos muestra los trágicos eventos que ocurren en un pequeño pueblo de Oregon donde algunas personas han empezado a morir de formas aterradoras. Y así es como conocemos a un pequeño niño, quien es el encargado de alimentar a una criatura que parece humana, pero en realidad es monstruosa.

Otros personajes están interpretados por Keri Russell como la maestra de la localidad, y Jesse Plemons, su hermano y el sheriff del pueblo. Juntos deben resolver el misterio que está terminando con varias vidas de personas conocidas.

Black Widow

30 de abril

Esta es una de las películas más esperadas de 2020, pues se trata de la cinta en solitario de Natasha o Viuda Negra, uno de los primeros Avengers que conocimos en el MCU y que ha sido interpretado por Scarlett Johansson desde hace algunos años. Más que una película de superhéroes, es justo decirlo, se trata de un thriller de espías donde Natasha debe enfrentar su pasado.

Natasha se debe reunir con sus “hermanas”, Yelena y Melina, y con Red Guardian, para enfrentar algunos peligros que podrían poner en riesgo la estabilidad del mundo. Junto a Johansson aparece un elenco grandioso que incluye a Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour. Black Widow es la primera película de la cuarta fase del MCU y corrió bajo la dirección de Cate Shortland y la producción de Kevin Feige.

La mujer en la ventana

15 de mayo

Amy Adams vuelve a sus mejores personajes con La mujer en la ventana donde interpreta a la doctora Anna Foxx, una mujer que sufre de agorafobia, miedo a salir de su casa y estar en espacios públicos. En la soledad se dedica a “espiar” a sus vecinos, y así es como conoce a Jane Russell, quien se hace su amiga.

Una noche descubre que Jane pudo ser brutalmente asesinada, desatando la locura en Anna, quien cree que esta pudo haber sido atacada por su esposo. El elenco está compuesto por Adams junto a Gary Oldman, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry, Wyatt Russell y Anthony Mackie.

Artemis Fowl: El mundo subterráneo

29 de mayo

En esta cinta conocemos a Artemis Fowl, un niño genio de 12 años que busca a su padre, quien ha desaparecido misteriosamente. Con la ayuda de Butler, Artemis deben encontrarlo, pero mientras, descubre una civilización antigua subterránea: un mundo de hadas.

Al deducir que la desaparición de su padre está de alguna manera relacionada con este secreto y solitario mundo de hadas, el astuto Artemis prepara un plan, tan arriesgado que al final se encuentra en medio de una peligrosa guerra de ingenio con las hadas todopoderosas.

Soul

19 de junio

En 2020 Pixar Animation Studios viaja desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos, para encontrar las respuestas a los interrogantes más importantes de nuestras vidas. Soul es dirigida por Pete Docter (UP e Intensamente).

Soul nos presenta a Joe Gardner (Foxx es la persona indicada para este papel, lo sabemos), un maestro de secundaria en Nueva York que se obsesiona con la idea de convertirse en un músico profesional de jazz. Ama lo que hace, pero cree que lo único que debe lograr en la vida, es llevar al punto máximo su pasión por la música; es decir, formar una banda y tener presentaciones, dejando de lado todo lo demás.

Free Guy

10 de julio

En Free Guy de Shawn Levy, Ryan Reynolds da vida a Guy, un cajero de banco (NPC, personaje no jugador por sus siglas en inglés) dentro de un videojuego llamado Free City. Guy es un cajero que se convierte en el héroe de la historia cuando, consciente de sí mismo y su “naturaleza”, descubre que unos desarrolladores han tomado el poder, rompiendo algunas reglas y amenazando con “apagar” el juego.

La película es coprotagonizada por Jodie Comer, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Joe Keery y Utkarsh Ambudkar. Lo más destacado de Free Guy es que se trata de una historia original, no una adaptación de un videojuego ya conocido. Esta cinta construye, en un filme, su propio universo y desarrolla una historia que, a juzgar por este primer avance, podría ofrecer una buena experiencia ya como videojuego.

Bob’s Burgers

17 de julio

No hay información oficial de la cinta. Sin embargo, se trata de la cinta oficial basada en la sitcom animada de Fox.

Jungle Cruise

24 de julio

Inspirada en el famoso paseo de Disneyland, Jungle Cruise es una cinta de aventura protagonizada por Dwayne Johnson como un capitán de barco junto a Emily Blunt, quien da vida a una determinada exploradora que quiere descubrir un tesoro escondido.

Ambos se encontrarán para adentrarse en la selva salvaje y encontrar un preciado tesoro, aunque nada será fácil, y a juzgar por lo que se ve en el tráiler, la cosa se pondrá color hormiga. El elenco está conformado por Edgar Ramirez, Jack Whitehall Jesse Plemons, y Paul Giamatti. Jaume Collet-Serra es el director.

The One and Only Ivan

14 de agosto

No hay información oficial.

The King’s Man

18 de septiembre

Con esta cinta viajaremos a las primeras décadas del siglo XX, muy probablemente a la Primera Guerra Mundial, donde se creó la agencia para terminar con “villanos” ya conocidos de la historia. La agencia Kingsman, como podemos ver, nace a partir de la maldad de los hombres y de las cosas horribles que “son capaces de hacer”.

Es aquí cuando conocemos al personaje de Thomas Edward Lawrence, un hombre que recluta a varios personajes como Conrad para luchar contra Rasputín, uno de los personajes históricos más conocidos de Rusia. Y así como se enfrenta a ellos, deben vencer a varios más en una época inestable en la que todos los países peleaban por someter a los demás. Dirigida por Matthew Vaughn, la película está protagonizada por Matthew Goode, Ralph Fiennes, Aaron Taylor- Johnson, Charles Dance y Gemma Arterton.

Muerte en el Nilo

9 de octubre

Mientras está de vacaciones en el Nilo, Hércules Poirot debe investigar el asesinato de una joven heredera. Dirigida por Kenneth Branagh, y basada en la novela de Agatha Christie, esta cinta está protagonizada por Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening y Kenneth Branagh.

The Eternals

30 de octubre

The Eternals como parte de la cuata fase del MCU, se realizó bajo la dirección de Chloé Zhao. Esta cinta es una de las más importantes y esperadas pues, como aseguró Kevin Feige, “redefinirá y cambiará“ todo el MCU.

The Eternals está protagonizada por Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Barry Keoghan, Gemma Chan y la mexicana, Salma Hayek. The Eternals fueron creados por Jack Kirby en 1976, y forman parte de la mitología del universo de Marvel junto a The Deviants, su antítesis.

Raya y el último dragón

27 de noviembre

Raya es una solitaria guerrera del reino Kumandra, que se encuentra en la búsqueda del último dragón para traer luz y unión de nuevo al mundo. Los directores de la película son Paul Briggs y Dean Wellins.

West Side Story

18 de diciembre

La obra de Broadway bajo el mismo nombre de West Side Story, se estrenó cuatro años antes de la película, pero fue esta la que convirtió en un argumento internacional la historia de María y Tony, unos Romeo y Julieta modernos que tienen un origen distinto, y por lo tanto, no deben enamorarse.

Y el próximo 18 de diciembre, conoceremos la versión de Steven Spielberg, la adaptación del musical que explora las tensiones entre pandillas rivales, los Jets y los Sharks, en las calles de Nueva York de 1957. Tony Kushner es el encargado del guión. Para esta versión, Ansel Elgort y Rachel Zegler son los nuevos Tony y María.