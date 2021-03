¡Sindicato de Directores de Hollywood nomina a Fernando Frías y ‘Ya No Estoy Aquí’!

Fernando Frías y su película Ya No Estoy Aquí no han parado de obtener reconocimientos. La cinta del mexicano vio la luz en el Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre de 2019 e hizo lo propio mundialmente en Netflix para mayo de 2020.

Desde entonces, ha sido elogiada en diversas ocasiones y ahora, su creador se prepara para competir por un reconocimiento más. El director del largometraje acaba de ser nominado por el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA por sus siglas en inglés) a Mejor Dirección de Una Ópera Prima.

DGA nomina a Fernando Frías

La historia de Ulises y Los Terkos ha trascendido las barreras dentro de la industria cinematográfica y se prepara para seguir cosechando éxitos. Ya No Estoy Aquí se ha alzado como una de las películas latinoamericanas preferidas por los expertos y ya ha visto la cima en escenarios como los Premios Ariel, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el festival homónimo de El Cairo. Y eso solo por poner algunos ejemplos.

Ahora, apunta con firmeza hacia los Oscar (se revelan las nominaciones finales el 15 de marzo), pero antes deberá hacer una escala en las premiaciones que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood. El cineasta Fernando Frías recibió la nominación de dicha organización a Mejor Dirección de Una Ópera Prima.

Los otros realizadores contemplados son Radha Blank (The Fory-Year-Old Version), Regina King (One Night In Miami), Darius Marder (Sounds Of Metal) y Florian Zeller (The Father). El comunicado completo con los nominados en otras categorías lo puedes encontrar POR ACÁ. Los ganadores, por otra parte, serán anunciados el próximo sábado 10 de abril.

Ahora, solo queda echarle buena vibra a Fernando Frías y su cinta, pero ya es un logro importante estar considerado en la terna de esta premiación. Si no has visto Ya No Estoy Aquí, te dejamos a continuación el tráiler para que te animes a verla de una vez.

También puedes leer: LA PELÍCULA MEXICANA ‘YA NO ESTOY AQUÍ’ AVANZA PARA CONSEGUIR EL OSCAR 2021

Otra entrega de premios histórica

En esta temporada de premios hemos visto eventos históricos como los Golden Globes donde, por primera vez en la historia, tres mujeres se subieron a la terna de nominados a Mejor Director. Junto a Aaron Sorkin y David Fincher, las cineastas Emerald Fennell, Regina King y Chloé Zhao le entraron a la competencia por la categoría. De hecho, la última de ellas se llevó el premio por Nomadland.

Pues bien, parece que los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos seguirán esa misma línea. El comité incluyó en esta ocasión a Fennell (por Promising Young Woman) y a la antes citada Zhao para su máximo galardón. Así, esta es la primera ocasión en que dos mujeres conforman la terna en una entrega.

Los otros nominados a Mejor Director son Lee Isaac Chung (por Minari), David Fincher (Mank) y Aaron Sorkin (The Trial Of Chicago 7). Veremos quién se alza con el premio rumbo a los Oscar de abril 25.