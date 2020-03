La cancelación o postergación de eventos forma parte de las medidas de las autoridades a nivel internacional. No sólo se han visto afectados los festivales de música más grandes como Coachella o Glastonbury, sino también las fiestas de cine como el Festival de Cine de Guadalajara en México, y ahora, quizá el más importante de todos, el Festival de Cine de Cannes en su edición de 2020.

Los organizadores de Cannes, anunciaron que el festival moverá sus fechas para finales de junio o principios de julio, de acuerdo a como vaya evolucionando la propagación del coronavirus o Covid-19 en Europa, específicamente en Europa. En un comunicado oficial publicado en sus cuentas oficiales, anunciaron lo siguiente: “Debido a la crisis de salud y el desarrollo de la situación internacional y francesa, el Festival de Cannes no se realizará en las fechas planeadas del 12 al 23 de mayo“.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020