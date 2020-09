¡El Festival Internacional del Globo tendrá su primera edición virtual!

Desde que el coronavirus comenzó a ser un tema importante en nuestro país, los eventos masivos comenzaron a posponerse y algunos lamentablemente se tuvieron que cancelar. Sin embargo, hay algunos que encontraron la forma de realizarse sin tener que juntar en un mismo espacio a miles de personas, pero lo que está por hacer el Festival Internacional del Globo en su edición 2020 es algo que jamás se haya visto.

Sin duda, este es uno de los atractivos principales del estado de Guanajuato para todos aquellos que les encanta admirar los globos aerostáticos. Desde 2002 se lleva a cabo este espectáculo en el Parque Metropolitano de León, donde se reúnen los exponentes más grandes de este tema en nuestro país, pero desde hace algunos años los ojos del mundo se han fijado en este espectáculo sin precedentes.

El Festival Internacional del Globo llega hasta nuestras casas

Como ya sabemos, la pandemia del COVID-19 aún no nos da chance de presenciar este gran show en vivo y a todo color. Es por eso que los organizadores del Festival Internacional del Globo 2020 anunciaron que este año utilizarán la tecnología para traernos “En Directo, el Primer Festival de Aerostación en Tu Casa”, un evento que podrás disfrutar con toda la seguridad desde la comodidad de tu hogar.

Según lo que mencionan, esta versión en línea será completamente gratis y le permitirá a todos los que van año con año a León, Guanajuato o los que de plano tienen ganas de ir pero por una u otra razón no se animan, admirar y ser parte de esta experiencia única. Como particularidad, no habrá asistentes en la Zona de Despegue del Parque Metropolitano, pero lo bueno es que a diferencia de muchos otros, sí se llevará a cabo como lo hacen todos los años.

En esta edición participarán 100 globos de 12 países diferentes, entre ellos tenemos a Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y por supuesto México. Por si esto fuera poco, contarán con 11 figuras especiales, como La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y hasta Bob Esponja.

¿Y cómo puedo hacer para verlo desde mi casa?

Esta nueva versión digital del Festival Internacional del Globo se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre. Cada una de las transmisiones arrancarán a partir de las 6:30 de la mañana hora del centro de México, donde podrás seguir minuto a minuto cómo es que se preparan para salir, desde el inflado hasta los emblemáticos despegues en conjunto.

Pero si tú eres de los que quiere llegar directo al show, a las 7 de la noche comenzarán las noches mágicas de vuelos, donde podrás admirar en todo su esplendor estos globos aerostáticos. Todos y cada uno de los eventos los podrás seguir a través de las redes sociales del festival (POR ACÁ les dejamos el enlace a su cuenta de Facebook) y les recomendamos que estén pendientes porque aún faltan sorpresas por anunciar.