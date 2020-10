El FICG reúne a los grandes del cine nacional para crear Un Festival mexicano

A raíz de la llegada del coronavirus a todo el mundo, la industria cinematográfica se encontró con grandes retos. La pandemia por obvias razones obligó a que se detuviera la producción de películas y el estreno de las mismas en las salas de cine, pero los festivales también la sufrieron, pues tuvieron que adaptarse a las circunstancias haciendo ediciones virtuales y en nuestro país no fue la excepción, pero gracias a eso tendremos un evento nunca antes visto, una iniciativa llamada Un Festival Mexicano.

Resulta que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) anunció que como parte de las actividades, unirían fuerzas con los principales espacios de cine en México. Todo esto con la finalidad de impulsar al séptimo arte luego tras el duro golpe que recibió por el COVID-19, pero no solo eso, también por lo que ha pasado recientemente con los fideicomisos para la cultura en nuestro país, los cuales cepillaron en las Cámaras de Diputas y Senadores.

También puedes leer: LA DESAPARICIÓN DEL FIDECINE Y FIDEICOMISOS PARA LA CULTURA: ¿QUÉ SIGUE PARA EL CINE MEXICANO?

Nace Un Festival Mexicano

Para que se den una idea de lo importante que es este proyecto que está organizado el FICG, en Un Festival Mexicano estarán presentes Ambulante Gira de Documentales, DocsMx, Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Festival Internacional de Cine Guanajuato y el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Estos gigantes trabajarán de la mano para aportar su conocimiento y traernos una experiencia única.

Cada festival que mencionamos antes aportará su experiencia y talento para generar una curaduría de la más alta calidad; con lo que se busca convocar audiencias de todo el país. Además, quieren generar una unión nunca antes vista en el país y ser el más grande espacio para la apreciación, difusión, promoción y distribución del cine mexicano e internacional. Ya para rematar y quizá lo más importante es que será un lugar que contará con la mirada crítica y especializada de los festivales más importante que tenemos.

¿Cómo estará la cosa?

Todo esto sucederá en la edición 35.2 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que en esta ocasión tendrá una versión híbrida del 20 al 27 de noviembre. Por una parta habrá eventos en la Cineteca FICG del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara –con medidas de sana distancia–; pero también están buscando crear opciones en línea para aquellos que no pueden estar presentes con clases magistrales, mesas redondas, e incluso estrenos de películas.

Por otra parte, en entrevista para Variety la directora del FICG, Estrella Araiza, mencionó que se encuentran trabajando en acuerdos con canales locales para hacer que partes del festival estén disponibles en la televisión gratuita, para que todos los que no pueden asistir en persona y no tienen internet en sus casas sean parte de esto. Hasta el momento no han mencionado cuál será la selección oficial, pero estaremos pendientes para ver que sorpresas traen para nosotros.