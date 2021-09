“A pesar de todo, el cine sigue vivo”: Entrevista por la Selección Oficial del FICM 2021

Se acerca la edición número 19 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y como es costumbre desde que el evento se realiza, la Selección Oficial promete acercarnos a algunos de los mejores trabajos que cineastas mexicanos y mexicanas -y otras partes del mundo- han trabajado con mucha dedicación y entrega.

El próximo 27 de octubre, comenzarán las actividades en la siempre hermosa ciudad de Morelia y quienes no tengan la oportunidad de acudir a las proyecciones presenciales, igualmente tendrán la oportunidad de acceder a los metrajes participantes por medio de diversas plataformas digitales. Así que no hay excusa para no disfrutar del evento.

Aprovechando que estamos a poco más de un mes de que comience el festival, platicamos con coordinadora de comunicación del FICM, Berenice Andrade, a propósito de la Selección Oficial (que pueden ver POR ACÁ), su importancia en la edición de este año y lo que representa el catálogo de trabajos que podremos ver.

El FICM adaptándose a la situación

Como seguro ya sabrán, desde el año pasado, la pandemia obligó a que diversas industrias y ámbitos se adaptaran a nuevas formas de realización. En ese sentido, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Morelia optaron por una edición híbrida, es decir, que se realizara de manera presencial (con aforos limitados) y a través de proyecciones en plataformas virtuales.

De alguna manera, la situación ha mostrado que esta modalidad es el vehículo indicado para mantener vivo al festival. Berenice Andrade nos cuenta, con base en ello, que esto no es un regreso, sino un proceso de adaptación que le viene bien al evento y a quienes disfrutan de él. Por aquí, ella aprovecha para decirnos en qué plataformas podremos ver, de manera remota, los trabajos cinematográficos de la Selección Oficial del FICM.

“El año pasado nos agarró por sorpresa como absolutamente a todo el mundo, pero nos las arreglamos para que el festival se mantuviera vivo. En aquella ocasión lo que hicimos fue reducir las funciones presenciales, además de que el aforo era mínimo, y empezamos las funciones en línea para tener un formato híbrido. Para este año, como la pandemia no ha terminado y aunque el panorama ya no es tan oscuro, seguimos con este formato en el que vamos a tener funciones presenciales y virtuales a través de Cinépolis Clic, Filmin Latino y Canal 22. Más que un regreso, ha sido mantenernos como surfear la ola; agarrarle la onda a las necesidades contemporáneas y seguir anticipándonos para poder mantener el festival vivo”.

“La industria cinematográfica sigue viva…”

La pandemia ha supuesto un reto importante no solo para quienes organizan eventos presenciales de esta talla. En lo que respecta a directoras y directores, trabajar en medio de una situación tan delicada, hacer una película, seguro que no ha sido nada fácil. Eso lo sabe bien Berenice, sin embargo, ella aporta para nosotros un dato interesante.

A pesar de que el momento no apremiaba, los creativos de la cámara no flaquearon en sus esfuerzos por llevar su obra al FICM y contra todo pronóstico, el porcentaje de metrajes inscritos para ser seleccionados disminuyó solo un poco. Eso, a final de cuentas, es un síntoma inequívoco de que la industria sigue viva contra todo, de acuerdo con lo que enfatiza la coordinadora de comunicación del festival.

La misión de promover el cine nacional y de mantenerlo a flote, continúa.

“Se inscribieron 702 trabajos y de esos entraron a la Selección Oficial 99 títulos mexicanos. 13 trabajos michoacanos, 65 cortometrajes, 11 documentales y 10 largometrajes de ficción. Eso nos sorprendió porque la verdad es que creíamos que debido a la pandemia, se iban a inscribir muchísimos menos trabajos. Digamos que la media de trabajos que se escriben cada año, son entre 800 y 900. En realidad, bajo muy poquito el número. Nos dio muchísimo gusto porque quiere decir que a pesar de todo, la industria cinematográfica sigue viva. Eso no lo sabe mucha gente, porque creen que se hacen muy poquito cine y se hace mal cine mexicano. No están enterados de que en México, se produce muchísimo cine bueno. Entonces, para nosotros la Selección Oficial es un orgullo muy grande porque además de que es lo principal en la programación del festival, más allá de los grandes nombres e invitados, es también la materialización de nuestro objetivo, que es la promoción y la difusión del cine mexicano”.

Un espacio para las diversidades

Tomando en cuenta la cifra anterior con el total de metrajes que se inscribieron para encontrar un espacio en la Selección Oficial del FICM, Berenice nos da otro dato revelador: este año, el 40 por ciento de esas obras fílmicas que se registraron fueron realizadas por cineastas mujeres. Los espacios de paridad son importantes y en el Festival Internacional de Cine de Morelia, se busca constantemente establecer esa consigna.

“Cada año es un poco un reto porque otras de las consignas que tiene el festival es promover espacios en los que las narrativas de ese 50 por ciento de la población mundial que son las mujeres, tengan cabida. De pronto, nos enfrentamos a que de los trabajos inscritos, en realidad hay un porcentaje corto. Y eso no quiere decir que es porque las mujeres no estén interesadas en hacer cine… sino porque en la gran mayoría de las industrias creativas y gracias a esta cosa llamada patriarcado, las mujeres tienen menos accesos a los medios; a las formas de hacer e interpretar la realidad. El hecho de que el 40 por ciento de la programación esté hecho por realizadoras, es también una muestra de que tanto las realizadoras, como la industria y el festival, estamos haciendo nuestra chamba de promover estos espacios de paridad. “.

Desde luego, el FICM es un espacio de visión para todas las diversidades. Andrade menciona en entrevista que en este año, como normalmente ha sido antes, buscan hacer llegar al público la visión de otras y otros realizadores de diferentes orígenes, ideologías y más. Este año, para que lo tengan en la mira, se abrirá el Foro de los Pueblos Indígenas, con una buena representaciones de directores que deben tener en el radar.

“Nosotros empujamos muchísimo porque las narrativas de la diversidad se conozcan. Estamos conscientes de que es momento de abrirnos y de abrirle al público la posibilidad de ver estas historias que antes tenían poco acceso a las salas de cine. En ese sentido, no solamente se abre para las historias de las directoras, sino también para los puntos de vista de otras diversidades como personas que provienen de pueblos originarios. Este año, tendremos el Foro de los Pueblos Indígenas y en la Selección Oficial, lo van a ver cuando sea el festival, hay mucho material hecho por realizadores de pueblos originarios. Eso es importante porque muestra apertura a la diversidad; que el público tenga acceso a toda esta diversidad de historias”.

La importancia de la Selección Oficial del FICM

Una vez más, el FICM no solo emerge como un evento para disfrutar del mejor cine nacional… De nuevo, echaremos una mirada a la realidad del país a través de los ojos -y la cámara, por supuesto- de estos y estas grandes cineastas que nos dan lo mejor de su creatividad como realizadores.

Recuerden: el 27 de octubre comienza el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, no queda más que disfrutarlo.