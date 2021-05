Fíjate, Paty: Anya Taylor-Joy tendría un nuevo romance con… ¿Malcolm McRae?

Anya Taylor-Joy se ha convertido sin duda en una de las actrices más populares y seguidas del mundo. El año pasado, la vimos tomando el papel de Beth Harmon para la mini serie de Netflix The Queen’s Gambit con el que confirmó su estatus de superestrella en la industria del entretenimiento y el espectáculo.

Vaya, la actriz ya triunfó en la pantalla grande, en la televisión y ahora, con todo y la apretada agenda que una estrella de su talla acarrea, parece que se está dando una oportunidad para disfrutar del amor. Así lo demuestran unas fotos que han comenzado a circular en diversos medios estadounidenses, donde la vemos muy acaramelada junto al actor Malcolm McRae ( aquí es cuando se escuchan algunos corazones romperse).

El nuevo romance de Anya Taylor-Joy

Bienvenidos al Fíjate Paty del día, su siempre confiable sección para echar el chismecito a gusto y ver qué acontece en la vida de las celebridades de Hollywood… Hoy hablaremos, como lo comentamos arriba, de Anya Taylor-Joy y el nuevo romance dejará a más de uno suspirando.

La actriz británica de ascendencia argentina se ha caracterizado por llevar una vida personal más bien reservada y cuando se trata del amor, sus relaciones no suelen acaparar las portada, aunque en esta ocasión ya se dejó ver bastante enamorada por las calles de Nueva York con un músico llamado Malcolm McRae de 27 años.

¿Quién es Malcolm McRae?

Fue el medio Page Six quien dio a conocer unas fotografías donde la estrella de The Queen’s Gambit y The Witch aparece bien agarradita de la mano y dándose uno que otro beso con Malcolm McRae, un actor quien apareció anteriormente en los cortometrajes Brotherly (2008), How’dy! (2020) y que actualmente se dedica a la música.

McRae es parte de More, un dúo de rock en el que toca junto a Kane Ritchotte y con quien hace menos de un año lanzó el EP 1/2, del cual se desprenden los sencillos “Elaborate Attractions” y “Settled In” -que dicho sea de paso, no están nada mal-. El grupo fue recientemente fichado por Warner Records.

Se desconoce cómo fue que se conocieron y cuánto tiempo llevan saliendo. Por ahora, Anya Taylor Joy se encuentra en Nueva York ya que aparecerá como conductora de Satuday Night Live en el cierre de temporada del próximo 22 de mayo. A ver qué tal les va a los tortolos en este romance.