¿El Spiderverse? Filtran supuesto tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ y el internet se volvió loco

Mientras Disney se anda haciendo bolas con Scarlett Johansson por el estreno de Black Widow, los de Sony y Marvel andan lidiando con otro de los Vengadores. Resulta que este domingo se filtró un supuesto tráiler sin terminar de Spider-Man: No Way Home y las redes sociales explotaron como pocas veces.

Y es que desde que Tom Holland se puso por primera vez el traje del Hombre Araña para la Guerra Civil que lideraron Tony Stark y el Cap (lo que implicó la inclusión de Spider-Man en el MCU), cada noticia que sale sobre este superhéroe dentro del universo cinematográfico de Marvel nos provoca una emoción distinta a la de otros personajes de los cómics, ¿apoco no?

La última vez que eso pasó fue cuando se confirmó la presencia de Alfred Molina en la tercera cinta protagonizada por Holland. El actor confirmó que volvería interpretando al Doctor Octopus y eso transportó de inmediato a muchos a su más tierna infancia (bueno, bueno, no tanto… pero entendiste el punto, ¿verdad?).

El supuesto tráiler de Spider-Man: No Way Home que se filtró en internet

Es por eso que cuando comenzó a circular un video donde se aprecia lo que sería el tráiler de Spider-Man: No Way Home, todo mundo perdió la cabeza.

Y aunque el video es de muy poca calidad pues lo reproducen en un celular que está siendo grabado con otro celular, fue inevitable no quedarse con la boca abierta al ver a Peter platicando con Dr. Strange donde se deja la puerta abierta al famoso (y esperadísimo) Multiverso, también conocido ya por muchos como Spiderverse.

Pero lo más fascinante del supuesto tráiler es el final, cuando se escucha una voz que a todos nos sonó bastante familiar… el Doctor Octopus se encuentra finalmente con Spider-Man y con tan sólo decir “Hello, Peter…”, le basta para volvernos completamente locos.

Los memes se soltaron con todo ante la filtración del adelanto

Y para muestra de que el internet explotó con este tráiler, checa nada más algunos de los memes que que inundaron las redes sociales este domingo:

Bueno mañana tienen que sacar el trailer si o si 👀#SpiderManNoWayHome#SpiderVerse pic.twitter.com/XEA6uj8x0Y — Elisa Lázaro (@E_E_L_M) August 23, 2021

Sony no saca el trailer de #SpiderManNoWayHome

Los fans: pic.twitter.com/HfidZNQsIN — TVAvenger ⧗ (@TVAvenger_) August 22, 2021

Los de Sony y Marvel en estos momentos: #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/gEG0yzBRFv — Marvel Dato (@MarvelDato) August 22, 2021

Yo viendo otra vez a Alfred Molina como el Dr. Octopus en el tráiler de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/dHcpWTHQ9O — Andrea (@andysanzm) August 23, 2021

Cabe mencionar que se nota que el supuesto tráiler no está completamente terminado y eso hizo pensar a muchos que se trata de una edición para engañar a todo el mundo. Pero ojo acá, el video que circula por internet ya empezó a ser borrado por derechos de autor (ajajá). Oooooobvio, eso fortaelce la idea de que sí se trata de una versión sin terminar del tráiler real.

Te dejamos por acá un video que nos encontramos en Youtube, pero no te enojes si cuando leas esto, ya lo bajaron también por lo que acabamos de decir.

En fin, ya veremos cuando Sony y Marvel estrenen oficialmente el tráiler de Spider-Man: No Way Home si el video que se filtró este domingo era real o no. Mientras tanto, no nos queda más que reconocer que quienes lo filtraron, lograron su objetivo.