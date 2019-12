Martin Scorsese lleva casi 50 años maravillando a todos los fanáticos del cine con su visión del mundo y su manera de bajarla y proyectarla en la pantalla grande. Muchas de sus películas son escuela para miles de directores que hoy entregan cine de la más alta calidad. Desgraciadamente para los amantes del séptimo arte, es posible que The Irishman, haya sido su última película de acuerdo a sus últimas declaraciones.

En una entrevista hecha por The Guardian, el aclamado director platicó que a sus 77 años tiene otras cosas que quiere hacer, y que ante la falta de espacio para proyectar algo más que éxitos de taquilla y películas de superhéroes, en una de esas aquí cuelga los guantes. “Los cines han sido comandados por películas de superhéroes, ya sabes, solo personas volando, golpeando y chocando. Que está bien si quieres verlo, es solo que no hay espacio para otro tipo películas. No sé cuántas más pueda hacer. Quizás esto es todo. La última. Entonces, la idea era al menos hacerla y tal vez mostrarla por un día en el NFT o The Cinematheque en París. No estoy bromeando”.

Explicando su postura aún más, Scorsese dijo: “Estamos en una situación en la que los cines solo muestran las últimas películas de superhéroes. Tienes 12 pantallas, y 11 son la película de superhéroes. ¿Te gustan las películas de superhéroes, bien, pero necesitas 11 pantallas? Es una locura para una película como, Lady Bird o The Souvenir”.

“Es posible que esas películas no sean necesariamente muy comerciales, pero hay películas que son modestas y genuinas y encuentran una gran audiencia. El hecho de que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte. Lo que ha consumido los cines es producto. Un producto debe ser consumido y desechado. Por ejemplo una película comercial como Singin’ In The Rain: puedes verla una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a proteger la forma de arte?”.

Después de 25 películas y 14 documentales, Scorsese ya está pensando seriamente en dejar las cosas por la paz, aunque suena algo molesto por el rumbo que ha tomado la industria, y darle un lugar a la siguiente ola de directores que quizá la entiendan mejor. ¿Será el fin de una era? Si es así, sin duda lo extrañaremos. Por el momento tiene un proyecto más en la mesa en el que tomará el rol de productor. Se trata de un documental sobre la escena musical neoyorquina de los años setenta.