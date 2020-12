La segunda temporada de ‘The Mandalorian’ terminó y así reaccionó el internet

Por ahí dicen que no hay plazo que no se cumpla y después de esperar su estreno por casi un año, con la llegada de Disney+ a México y Latinoamérica también vino una de las series más importantes de la actualidad, The Mandalorian. Y no lo decimos a la ligera, pues lo que han hecho principalmente Jon Favreau y Dave Filoni con la historia de Mando y The Child es algo espectacular, que le está volando la cabeza a los fans de Star Wars.

Si en su estreno en 2019 consiguió que miles de personas se fijaran en el contenido original que estaba haciendo la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse, con la segunda temporada lo logró a otros niveles, gracias a que Filoni y Favreau lograron armar una trama que tiene un montón de referencias y homenajes al universo creado por George Lucas, demostrando el interés y el amor que sienten por esta enorme franquicia.

‘The Mandalorian’ volvió con una entrega épica

Como recordarán, en la primera temporada de The Mandalorian nos presentan a Din Djarin (Pedro Pascal), un cazarrecompensas formidable que al estar en una misión, termina llevándose a la presa que debía entregar: The Child –o Baby Yoda pa’ los cuates–. Desde entonces, este par vive un montón de aventuras por distintos planetas de la galaxia, intentando escapar de las garras del imperio y su temible líder, el Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Sin embargo, en esta entrega las cosas no fueron fáciles para nuestros queridos protagonistas, pues tuvieron que viajar por todos lados para encontrar a una persona que pudiera ayudar a entrenar a Baby Yoda. Pero en el camino se topó con un montón de personajes queridos en la saga como Bo-Katan Kryze y Ahsoka Tano, la aprendiz del elegido de la fuerza quien de paso reveló el verdadero nombre del pequeñín verde. (ACÁ les contamos cómo se llama).

Así reaccionó el internet al final de esta temporada

Pero más allá de esto y tras casi siete episodios épicos, la segunda temporada de The Mandalorian llegó a su fin. Claro, no sin antes darle un último episodio que –no vamos a spoilearles– pero que estamos seguros que amarán (o al menos el internet no puede con toda la emoción, como nosotros), pues como siempre, tiene una historia espectacular y por supuesto, referencias a todo el universo de Star Wars.

Y porque hasta en los mejores eventos están presentes, un montón de usuarios no dudaron ni un segundo en sacar sus mejores memes para reaccionar al cierre de esta entrega que, aunque nos dio una conclusión impresionante, nos queda muy claro que aún faltan un montón de cosas por ver y explorar a lado de Mando, The Childs y demás. Pero mejor no les contamos más, acá les dejamos lo que el internet está diciendo sobre The Mandalorian.

Así es como merecíamos cerrar este 2020 de mierda #TheMandalorian pic.twitter.com/MNKWdzyZX7 — Viviana (@souviviana) December 18, 2020

#TheMandalorian

Estoy confundida, es un final triste o un final feliz? pic.twitter.com/r4QhIG2gg0 — Eгเқα Hααcқ (@EriiikaHaack) December 18, 2020

Mood desde que me terminé el cap de #TheMandalorian pic.twitter.com/2xeOMvR97r — Juanma (@CanRey2000) December 18, 2020

Buenos días !!! Y ahora que hago con mi vida después de ese últ capitulo #TheMandalorian @Jon_Favreau you sir… you made me cry today…. pic.twitter.com/C9lqWY1m55 — The Analog Survivor – 李德罗 (@analogsurvivor) December 18, 2020

Yo viendo el final de temporada de #TheMandalorian pic.twitter.com/TWLldXnMW6 — Joju’s bizarre adventure (@_rottenAvocado) December 18, 2020