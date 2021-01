“Fue demasiado”: FKA Twigs habla sobre el acoso racial que vivió durante su relación con Robert Pattinson

A mediados de diciembre, se daba a conocer en diversos medios la demanda que FKA Twigs impuso en contra de Shia LaBeouf por agresión sexual y abuso emocional. Un caso lleno de escalofriantes revelaciones que solo confirmaban el grave historial de violencia que reposa en los expedientes legales del actor.

Sin embargo, esta no es la única mala experiencia que la reconocida cantante ha vivido en aquello de las relaciones interpersonales. En recientes declaraciones, Tahliah Barnett -nombre real de la artista- detalló una desafortunada vivencia durante su relación con Robert Pattinson en la que seguidores y fanáticas de este último incurrieron en actos discriminatorios hacia ella.

La relación de FKA Twigs con Robert

Robert Pattinson y FKA Twigs comenzaron mantuvieron una relación amorosa entre 2014 y 2017. Él venía de haber conseguido en la industria cinematográfica con la saga de Twilight que terminó en 2012, mientras ella se abría paso en la escena musical mundial.

Y la relación iba aparentemente bien, tanto que en algún momento se rumoró que se habían comprometido. Pero las apretadas agendas de ambos y la imposibilidad de pasar tiempo juntos terminó por llevarlos al rompimiento. Ahora, a cuatro años de haberle puesto punto final a aquella relación, la británica externa un episodio del que muy poco se sabía sobre la fiel fanaticada del ahora nuevo y próximo Batman.

También puedes leer: FKA TWIGS DEMANDA A SHIA LABEOUF POR AGRESIÓN SEXUAL Y ABUSO EMOCIONAL

El acoso racial de los fans de Pattinson

En una reciente entrevista otorgada a Louis Theroux para el podcast Grounded, FKA Twigs comentó que durante su relación con Robert Pattinson, recibió en redes sociales cualquier cantidad de insultos discriminatorios por parte de seguidores del actor. “Fue realmente horrible y creo que fue en un momento en el que sentía que realmente no podía hablar de eso…“, relató la cantante.

Tahliah hizo un breve recuento de su ascenso al éxito y detalló lo duro que fue hacerse de un espacio en la escena musical británica. “No sé si fue por mi edad o por el clima social o por ser negra, de Cheltenham y de una familia de bajos ingresos… Trabajé muy duro solo para conseguir un pequeño asiento en la mesa y luego que llegué allí, la gente simplemente me llamó con los nombres más hirientes e ignorantes del planeta“.

Así, la compositora de “Holy Terrain” recordó el acoso racial del que fue objeto en internet por parte de los fanáticos y fanáticas de Pattinson. “Él era su príncipe azul y creo que consideraron que definitivamente debería estar con alguien blanco y rubio y no conmigo“. Barnett no menciona explícitamente el nombre de su ex pareja en la charla, pero da a entender que los desafortunados comentarios comenzaron durante una relación que tuvo desde 2014.

“Fue profundamente injusto que en ese momento me hicieran sentir tan cohibida y tan fea. Y sí, fue demasiado“, enfatizó la artista quien, además, recordó que la comparaban con animales. “La gente encontraba imágenes de monos y me tenían haciendo lo mismo que ellos. Digamos que si yo estuviera usando un vestido rojo tendrían un mono con un vestido rojo o si yo estuviera en una bicicleta encontrarían un mono en una bicicleta” agregó la cantautora.

Sin duda, su relación pasada con la futura estrella de The Batman debió ser turbulenta al menos en lo que respecta a la intromisión del ojo público. Sobre el actor, no se comentó que él haya realizado algún tipo de acto similar contra ella. Por ahora, FKA Twigs sale con el cantante de The 1975, Matt Healy, y las cosas parecen ir de maravilla.