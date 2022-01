¿Regresa ‘Fleabag’? Una misteriosa publicación en redes abre los rumores y te explicamos qué onda

Fleabag es considerada una de las mejores series de los últimos años y es sin duda una de las creaciones más emblemáticas de Phoebe Waller-Bridge. Y su caso es curioso porque a este show solo le bastó con dos temporadas para ganarse al público, abrazar el éxito y dar la historia por terminada… ¿o no?

A casi tres años de que finalizara la segunda tanda de capítulos, nuevamente surgen rumores de que este programa británico estaría listo para una tercera entrega. Todo viene de un misterioso posteo en las redes sociales oficiales de la serie que por supuesto, ha ilusionado a los fanáticos que se quedaron con ganas de más.

Un misterioso posteo: ¿se viene tercera temporada de ‘Fleabag’?

En 2019, se estrenó la segunda temporada de Fleabag y quizá lo que muchos no esperaban en ese momento es que sería el final también. Hasta cierto punto, tiene sentido verlo de esa manera pues en la secuencia de cierre del último capítulo, el personaje interpretado por Phoebe Waller-Bridge voltea a la cámara diciendo que ‘no’ con la cabeza, como pidiendo que no la siguiéramos.

Y bueno, incluso a mediados de 2020 la actriz, guionista y protagonista de la serie mencionó que no debería seguir. Es decir, prácticamente una tercera temporada era un sueño imposible… hasta que llegó el 2022 y un misterioso posteo en las redes sociales del show nuevamente le dio esperanza a los fans.

Este 20 de enero, la cuenta de Instagram oficial @bbcfleabag publicó un breve video de 15 segundos donde solo se ve una pantalla verde. Esa misma imagen la postearon como foto de perfil de esa misma cuenta y como era de esperarse, en los comentarios de la publicación los seguidores comenzaron a especular (y pedir) sobre una tercera temporada.

Además, revisando el intervalo de tiempo entre publicaciones, la cuenta comenzó a hacer posteos más seguido a partir de este mes de enero, con algunos memes y videos de las dos temporadas pasadas. Por supuesto, todo eso alimenta la sospecha de un posible próximo anuncio. ¿Sucederá algo con Fleabag?

Phoebe Waller-Bridge dijo en su momento que la serie no regresará

Como mencionamos antes, Phoebe Waller-Bridge dijo en su momento que Fleabag no regresaría… o bueno, al menos explicó por qué no deberíamos emocionarnos con una tercera temporada. “Creo que tenemos que dejarla ir. Está muy cansada. Ha pasado por mucho”, dijo la actriz en una entrevista de 2020 a The Mirror (POR ACÁ les explicamos qué onda más a detalle).

Si tomamos en cuenta el misterioso posteo en Instagram y lo dicho anteriormente por Phoebe, podríamos imaginar que la serie regresaría con algún spin-off o con una protagonista actriz diferente o ¿un reboot quizá? No lo sabemos. Esos planes solo los revelará la BBC en su momento… o no. Pero de que los fans están emocionados, de eso no hay duda.

¿A ustedes les agradaría una tercera temporada?