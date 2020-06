Sr. y Sra. Park: Checa los fondos gratis de ‘Parasite’ para hacer videollamadas

Parasite ya es historia en todos sentidos al tratarse de una película que vino a romper con el molde hollywoodense de una vez por todas. En la edición de 2020 de los premios de la Academia, Parasite de Bong Joon-ho se llevó cuatro Oscars incluido Mejor Guion Original, Director, Película Extranjera y Mejor Película, convirtiéndose en la primera cinta de habla no inglesa en llevarse el máximo galardón.

En 2019, ROMA de Alfonso Cuarón parecía que iba a romper con esa infame tradición de premiar películas “extranjeras” sólo en unas cuantas categorías cuando en realidad, merecen más. Pero no, fue una producción de Corea del Sur la que hizo historia no sólo en los premios Oscar, sino en el cine en general.

El Diseño de Producción, categoría para la cual estuvo nominada (ganó Once Upon a Time in… Hollywood), fue una de sus más grandes cualidades fílmicas pues los dos escenarios más importantes y donde se desarrolla la historia, fueron creados con algunos detalles y especificaciones para que se convirtieran en personajes y no en meros espacios.

Nos referimos al sótano y la casa de la familia Park, sobre todo este segundo que es donde se lleva la mayor parte de la trama y donde convergen las dos líneas narrativas.

Y son estos dos espacios y algunos de sus cuartos más emblemáticos, los que se han convertido en fondos para que puedas realizar algunas videollamadas ya sea de trabajo o sociales. La cuenta oficial de Parasite de Japón, liberó hace unos días de manera gratuita, fondos del sótano y la residencia para que tú también puedas estar inmerso en esta historia.

También puedes leer: CHECA ESTOS FONDOS GRATIS DE PELÍCULAS DE STUDIO GHIBLI PARA TUS VIDEOLLAMADAS

Está, por ejemplo, el fondo del baño del sótano de la familia de Ki-taek, el único lugar donde hay señal de internet y donde guardan los cigarros.

Acá les dejamos el resto de los fondos de la casa de la familia Park:

Parasite nos presenta a la familia de Ki-taek, un exchofer que vive con su esposa y sus dos hijos. Todos ellos están desempleados. Pero todo cambia cuando su hijo, Ki-woo, consigue trabajo como maestro de inglés particular de la hija de los Park, una familia sumamente adinerada de Corea del Sur. Con base en engaños, Ki-woo logra que cada miembro de su familia, comience a trabajar para los Park.

De este modo, su hermana se convierte en profesora de arte del hijo más chico, el padre en chofer y la madre en ama de llaves. Cuando se encuentran “estables” en este entorno, y gozando de las comodidades de los Park, ocurre un suceso que le da un giro de 180 grados y develan las enormes diferencias sociales, cultuales y económicas entre las dos familias.