Foo Fighters nos contó cómo terminaron grabando ‘Studio 666’, su película de terror

A lo largo de los años, son muchos los rockeros que le entran al cine para llegar a más personas que probablemente no conocen sus canciones, o para mostrar otra faceta en sus carreras para sus propios fans. Lo vimos en el pasado con Elvis Presley, The Beatles, Pink Floyd, The Who o The Monkees, e incluso hasta Michael Jackson y Prince tuvieron sus propias cintas. Sin embargo, son pocos los músicos que en la actualidad planean aparecer en una película y mucho menos de terror, como el caso de los Foo Fighters.

Sin duda, Dave Grohl, Pat Smear, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee han estado muy activos. Para empezar, en febrero de 2021 estrenaron su décimo material discográfico, Medicine at Midnight, pero también volvieron a los escenarios para presentar este álbum en vivo y a todo color. Por si esto no fuera suficiente, regresaron a México para tocar en el Tecate Pa’l Norte y este 2022 dieron un conciertazo en el Foro Sol de la CDMX (ACÁ pueden checar qué tal estuvo su show).

Foo Fighters llega a la pantalla grande con su película ‘Studio 666’

Aunque la música no es lo único a lo que se han dedicado los Foo Fighters. En diciembre del año pasado tuvimos el primer vistazo de Studio 666, una película bastante peculiar donde por primera vez vemos a los integrantes de la banda actuando en la pantalla grande. Por supuesto que esta noticia no nos sorprendió tanto, pues en sus videos musicales los hemos visto disfrazándose y perdiendo el miedo al ridículo, así que este fue simplemente un paso natural que tarde o temprano tenían que dar.

Y decimos que la cinta es peculiar porque es algo a lo que no nos tienen acostumbrados, porque le entraron de lleno al terror con un toque de comedia. En esta historia seguimos a la agrupación encerrándose en una mansión para grabar lo que será su décimo álbum de estudio; sin embargo, en el lugar hay presencias malvadas que poseerán a Dave Grohl y que por supuesto, hará que componer canciones y terminar el disco sea una misión prácticamente imposible, porque todos andan cuidando que no les pase nada.

¡Tuvimos chance de platicar con Dave Grohl y compañía sobre esta cinta!

Aprovechando el estreno de Studio 666, tuvimos chance de platicar ni más menos que los Foo Fighters... sí, así como lo leen, hablamos un rato con Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel y Rami Jaffee. Entre otras cosas, nos contaron cómo fue que terminaron grabando una película, las cintas que de alguna manera inspiraron este proyecto y sobre todo, lo importante que es para una banda como ellos que llevan 26 años juntos, reinventarse y hacer cosas que los saquen de su zona de confort.

Si quieren conocer más detalles sobre esta película que además de sacarles un susto y mantenernos al filo del asiento, también los hará reír un buen rato, chequen a continuación nuestra entrevista con la agrupación al respecto. Y por supuesto, no se pierdan Studio 666, que ya está disponible en varias salas de cine de México: