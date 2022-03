Pura joya: Foo Fighters nos armó una lista con sus películas favoritas de terror

Sin duda, el 2022 nos trae un montón de sorpresas, pero de esas que sí nos gusta recibir. Durante todo este año, un montón de bandas y artistas que nos encantan saldrán de gira y muchos ya tienen fechas confirmadas en nuestro país. Sin embargo, hay quienes se están aventando a hacer cosas totalmente diferentes y que los saquen de su zona de confort. Justo como lo están haciendo los Foo Fighters, quienes además de tocar por todo el mundo, vienen con un proyecto bastante interesante.

Como recordarán, Dave Grohl y compañía andan muy activos desde hace casi un año. No solo lanzaron su décimo material discográfico, Medicine at Midnight, el cual están presentando con una enorme gira que incluso pasó por México con dos shows en Tecate Pa’l Norte y uno más recientemente en el Foro Sol de la CDMX (por cierto, ACÁ pueden checar la reseña de ese conciertazo). Sin embargo, esto no es lo único que trae para nosotros la banda, bajo el brazo tenían un proyecto muy especial.

Los Foo Fighters llegan a la pantalla grande con ‘Studio 666’

Resulta que después de producir, dirigir y protagonizar sus propios videos, los Foo Fighters dieron el siguiente paso en su carrera al entrar por completo al mundo del cine con su propia película: Studio 666. Por supuesto que esto nos dejó con el ojo cuadrado, ya que no esperábamos que esta bandota se animara a grabar una cinta y sobre todo porque llegan con una producción enfocada en dos géneros muy importantes dentro del séptimo arte, como lo son el terror y la comedia.

Para que se den una idea de lo que hablamos, en esta película seguimos a la agrupación que planea grabar su décimo álbum de estudio. Para esto, deciden encerrarse en una mansión de Encino para componer y grabar sus nuevas rolas; sin embargo, con lo que no contaban es que dentro de este lugar se esconden un montón de espíritus malvados que poseerán a Dave Grohl. Y sí, como era de esperarse, esto será un enorme obstáculo a la hora de terminar el disco porque todos tendrán qué cuidarse las espaldas.

Dave Grohl y compañía nos mencionaron sus películas favoritas de terror

Aprovechando el estreno de Studio 666, tuvimos chance de platicar con ni más ni menos que los Foo Fighters. Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel y Rami Jaffee, quienes además de contarnos cómo fue que terminaron grabando una película en forma, también nos mencionaron sus películas de terror favoritas y que tomaron como referencia para esta cinta. Y vaya que nos volaron la cabeza, porque demostraron que son fans del género y armaron una lista bastante interesante.

Jamás imaginamos que la agrupación de verdad amaran historias clásicas como El Exorcista, The Amityville Horror, Evil Dead y Halloween. Pero también le entran a películas muy actuales producidas por A24 que también nos quitaron el sueño del tamaño de Midsommar y The Witch, pura joyita. Y si ustedes quieren conocer más detalles sobre Studio 666, no se pueden perder nuestra entrevista completa con los Foo. Sin más qué hablar, a continuación se las dejamos: