El lado oscuro de ‘For All Mankind’: Una entrevista con el creador y elenco

La segunda temporada (2 episodios de arranque) de For All Mankind está disponible en AppleTV+.

Estados Unidos no fue el primer país en llegar a la Luna, sino Rusia. La bandera que parece flotar en los videos, es roja y celebra los valores comunistas de los 60. Y los rusos no sólo llegaron se llevaron la de oro en la carrera espacial, también rompieron los paradigmas de la ciencia al convertir a una mujer en astronauta y enviarla con destino a la Luna y su posible colonización

Rusia, como consecuencia, dominó el mundo y moldeó el sistema económico y político. El sueño americano y el nacionalismo de una vida democrática, pasaron a segundo plano cuando los rusos se convirtieron en la potencia mundial, en el país que dictamina el orden, el que dicta el punto del partida.

Esta historia alternativa fue la premisa base de For All Mankind, una de las primeras producciones originales de AppleTV+ en estrenarse en su plataforma a finales de 2019. Una historia interesante que si bien se tropezó con sus posibilidades –o mejor dicho se limitó por alguna extraña razón–, logró plantear una idea maravillosa: una eterna carrera espacial que llevaría a la ciencia y la tecnología a límites insospechados.

¿Y qué hay de la humanidad, de las sociedades y las/los individuos? En este caso, For All Mankind, en su primera temporada, se reveló menos creativa y más cerrada centrando su historia en los astronautas que lucharon por ganar un dominio que ya estaba perdido, y de paso, revelando la situación compleja de sus familias.

Ahora, For All Mankind está de regreso con una segunda temporada en AppleTV+ que viene mucho más rica en su contenido, en sus efectos y se enriquece, precisamente, de aquellas posibilidades que planteó en su primera entrega, pero que relegó a un segundo plano. Y para platicar de esto, tuvimos el gusto de sentarnos con el elenco principal de esta producción para desentrañar lo que viene ahora.

Ver en YouTube

El regreso de Ed en For All Mankind

Como sabemos, la primera temporada de For All Mankind está ambientada en la década de los 60 y plantea la idea de que Rusia llegó primero a la Luna que Estados Unidos. De este modo, pone al centro a Edward Baldwin, un astronauta (ficticio) que forma parte del programa Apollo de la NASA y que se siente frustrado a partir de que en una misión, mucho antes del día decisivo, estuvo a punto de realizar la primera caminata lunar en la historia de la humanidad.

Pero no. Desde la base, se le pidió que regresara: un costo caro no sólo para él, su equipo, el programa y la NASA, sino para todo el país. La vergüenza de haber sido derrotados por comunistas y plantear una posible colonización hablada en ruso.

El personaje de Edward Baldwin, vuelve en la segunda temporada ya entrados en la década de los 80 y como parte de los que toman decisiones detrás de un escritorio, no con un traje espacial. Las cosas han cambiado, quizá demasiado con la pérdida de su hijo. Así que los cambios en el personaje, interpretado por Joel Kinnaman, son demasiados.

For All Mankind habla sobre temas políticos, pero lo más importante o el tema principal, son las relaciones entre países y partidos políticos, colegas y parejas, e incluso enemigos. Así que le quisimos preguntar a Kinnaman, cuál de todas esas relaciones en las que su personaje se vio involucrado, es la más importante en esta nueva temporada.

“Como dijiste, existen en diferentes niveles: está el político y profesional, y luego está el nivel personal. Siempre pienso que empezamos con nuestras relaciones personales porque esas son los fundamentos de nuestra felicidad o nuestra tristeza, o nuestro sentir de pertenencia o soledad. Claro que su matrimonio va a ser su relación principal, y muchos matrimonios y relaciones no son capaces de sobrevivir la pérdida de un hijo, es una de estas cosas que rompe muchas relaciones. Cuando volvemos en la segunda temporada aún están juntos, pero las cosas han cambiado. Algunas cosas se ven mejores, otras se ven más distantes pero esa es una relación muy interesante y tuve a una increíble compañera de escena en Shantel VanSanten con la que retratamos el dolor de perder a un hijo. En la arena de lo político Ed, durante el transcurso de la segunda temporada, es lanzado al pico de la Guerra Fría y termina en esta situación donde la NASA se ha mezclado con el Pentágono y el ejército, la NASA se ha vuelto más militarizada y Ed, que es un veterano y peleó en Corea, se convierte el centro de este conflicto”.

¿La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial? Desde luego, y el personaje de Edward, ahora más que nunca, se plantea como un punto decisivo de si se dará pie a un conflicto internacional o no.

Gordon y el parecido con la realidad

Váyanse unos episodios atrás en la primera temporada de For All Mankind. Denle reproducir al séptimo titulado “Hola, Bob” (Hi, Bob), y encontrarán no sólo la mejor entrega de la serie hasta ahora, sino la mejor actuación de Michael Dorman dentro de la serie. ¿Por qué?

Porque a través de su personaje, de Gordo, nos damos cuenta de muchas cosas, especialmente que la vida de un astronauta está lejos de ser perfecta o fácil. Pero también es una gran representación de lo que sucede en este momento: aislamiento, ansiedad, pánico. (Gordo, Ed y Danielle están aislados durante la misión de Jamestown).

La conexión (sin spoilers) entre su personaje, su vivencia, su pánico, su ansiedad y su soledad, con lo que muchos hemos experimentado en esta pandemia, da para reflexionarlo y revisitar ese maravilloso episodio.

“Sí, absolutamente. La idea del aislamiento impuesta contra tu voluntad y no tener ninguna salida en el futuro cercano –ellos se quedan atrapados ahí. Así que sí, creo que hay paralelos con lo que estamos viviendo ahora, en donde estamos obligados a tener un receso y no estamos seguros de qué nos depara el futuro. Todos estamos caminando juntos hacia lo desconocido, lo cual es la parte de la unidad. Obviamente necesitamos que alguien nos oriente para lidiar con ello, pero definitivamente es un paralelo interesante que quisiera que no existiera, pero desafortunadamente existe“, nos dice Michael Dorman sobre el pasado de Gordo.

Ver en YouTube

El lugar de la NASA

El pasado 18 de febrero, un día antes del estreno de For All Mankind, la NASA logró con éxito llevar un rover de exploración e investigación a Marte con el objetivo de recuperar evidencia que nos diga si alguna vez hubo condiciones de vida o si se puede desarrollar. La NASA, en los últimos años, ha recuperado un lugar que parecía estar a la sombra de las expectativas.

Por eso, no quisimos perder la oportunidad de preguntarle a Ronald D. Moore, creador de la serie, sobre su percepción de la NASA como una institución que está inmersa en lo que parece convertirse en un negocio…

“Creo que aún es una institución importante, es un lugar que hace un trabajo increíble e inspirador. Considero que sufre de falta de liderazgo nacional que sea consistente, que mande las prioridades a la NASA, un presupuesto y le dé seguimiento, lo mantenga andando aunque la administración cambie. Ese es el problema más grande, ha habido muchos cambios de rumbo en los puntos más altos del gobierno, y como resultado, la NASA no ha sido capaz de llegar a su potencial, pero creo que es una institución sumamente influyente en la sociedad y en el mundo”, nos comenta Moore.

En los 60, cuando arrancó el programa Apollo, se comenzó a hablar en los medios de la llegada del hombre a la Luna, de una posible colonización, de la posibilidad de vida fuera de este planeta. Pero no fue así. Las personas, al menos Moore, se quedaron esperando ver algo más parecido a una cinta de Kubrick, que a lo que pasó en realidad.

Pero considerando que esta segunda temporada de For All Mankind está ambientada en los 80, ¿cuáles eran la expectativas dentro de la ciencia y la tecnología en esta década?

“Bueno, nosotros sentimos que como Estados Unidos se habría involucrado mucho más profundamente en el programa espacial, comprometido tiempo y recursos y dinero, todo tipo de avances tecnológicos sucederían y pasarían más rápido que en la realidad. En nuestra versión de los 80 estarían llegando a cosas como autos eléctricos, computadoras personales, celulares, teléfonos con video. La tecnología salta 10 años adelante, así que eso fue parte de nuestro concepto, que así como el programa espacial se hacía más grande, había un beneficio para la vida de la gente abajo, en la Tierra“.

¿El lado oscuro de For All Mankind?

Las historias alternativas son fascinantes porque nos dan la oportunidad de estar en otro mundo, y en este, no estamos obligado a ser mejores. Por lo que tienden a irse al lado oscuro de las posibilidades.

Sin embargo, For All Mankind es diferente porque la serie habla sobre tecnología, progreso, unidad, la posibilidad de un mejor país en el cual vivir, un mundo mejor… pero al mismo tiempo, uno de los temas es cómo esta carrera y guerra interminable puede ser viciosa, egoísta e individual.

Así que cuando nos sentamos a platicar con Ben Nedivi, productor ejecutivo de For All Mankind, le preguntamos sobre la forma en la que describiría el programa en esta segunda temporada, la cual se sitúa en una nueva década: ¿Va al lado oscuro o se va al lado “bueno”?

“Creo que esa es una buena forma de plantear el programa porque en muchos sentidos, ese es el balance. Sí, queremos mostrar un futuro más esperanzador. La idea del programa fue ‘Si esto pasa, podemos ir por un mejor camino’. Pero en nuestra historia, como en cualquiera, el camino no es sencillo, y la segunda temporada es más oscura, llegas a un periodo más oscuro. La Guerra Fría aún continúa y ahora la llevamos de la Tierra a la Luna. Así que queríamos mostrar que por mucho que la primera temporada fuera sobre la promesa y el progreso de la carrera espacial, tampoco será un camino fácil el llegar a ahí. Así que ese balance, como muy bien dijiste, es que hay momentos de belleza, momentos de la gente reuniéndose y trabajando juntos, pero también hay momentos más oscuros este año que creo que sorprenderán a la audiencia, así como momentos que muestran lo peor de nosotros y de lo que somos capaces”.

For All Mankind habla sobre problemas políticos, sí, pero el tema principal son las relaciones humanas, la comunicación, progreso, unidad. En el chance que tuvimos de preguntarle a Matt Wolpert, decidimos saber cuál de todos esos puntos, es el que considera es más útil o esencial para la realidad de hoy.