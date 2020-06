¡Fortnite transmitirá tres películas de Christopher Nolan en su Party Royale Movie Nite!

Fortnite lleva juntando al mundo de la música y al mundo de los videojuegos desde hace años. Primero con el productor de EDM Marshmello, luego Rivers Cuomo de Weezer presentó una isla como parte de la promoción de su disco, The Black Album, y finalmente con la asombrosa presentación de Travis Scott, Astronomical por mencionar algunas fiestas.

Fortnite se dio cuenta en el evento de Scott que había desenterrado una mina de oro juntando a más de 12 millones de personas para el evento. Ahora, decidieron ampliar su abanico de posibilidades en el mundo del entretenimiento y pusieron la mira en el cine, específicamente en el del director Christopher Nolan.

Para empezar con la alianza Fortnite-Nolan, Epic Games utilizó su plataforma para exhibir el primer avance de su próxima y muy esperada película Tenet este pasado 21 de mayo. En ese mismo anuncio, Fortnite detalló la alianza y el comienzo de las Movie Nites en sus Party Royale donde proyectarían películas completas de Christopher Nolan.

Hoy (24 junio), Epic Games anunció que transmitirá tres grandes de la filmografía de Nolan en el teatro de la isla este próximo viernes 26 de junio. Las películas elegidas para proyectarse incluyen Inception, Batman Begins y The Prestige. Sí, esas chuladas. Y no, esto no es un sueño dentro de un sueño.

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2

— Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020