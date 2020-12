Que siempre sí: ‘Friends’ y más series se van de Netflix Latinoamérica

Estamos a punto de cerrar el 2020, un año extremadamente complicado que no se puede poner peor… o eso creíamos hasta hace unos instantes cuando Netflix Latinoamérica anunció que varias de sus series se irían de su catálogo. Y entre los títulos se reveló que Friends, las 10 temporadas de Friends, se bajarán del barco.

A través de un tuit en la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica, el tío reveló que algunas de sus producciones más populares y que siempre le entran al quite, se irán. Hace unos meses (¿o ya un año?), en Netflix de la región de Estados Unidos se reveló que Friends se iría para pasar a su casa original, que es Warner Media, dueña de HBO Max.

Las dudas en Latinoamérica sobre cuándo correría la misma suerte en nuestro catálogo no se hicieron esperar. Sin embargo, los meses pasaron y todo siguió con normalidad hasta este fatídico miércoles 23 de diciembre que se reveló la salida de Friends y otras producciones.

We are on a break, Netflix?

Friends se va del catálogo de Netflix en Latinoamérica después de años. Y no es la única, también se van El príncipe del rap y sus seis temporadas y Gossip Girl con sus seis temporadas. Ya no veremos la cara de Ross en nuestros recorridos diarios en busca de una nueva serie, ni los majestuosos outfits de Serena ni a Will Smith en toda su gloria.

¿Hasta cuándo tenemos para hacer un maratón de desquiciados? De acuerdo con la información, estarán disponibles en el catálogo hasta el 31 de diciembre. Es decir, que el 1 de enero ya no estarán disponibles.

“Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica“, reveló el tío Netflix en un tuit.

Esta salida es un duro golpe para los usuarios de Netflix. No es algo que sea fácil de digerir, pero nos queda el consuelo de que 1) Ross ha superado más separaciones y rupturas que la nuestras con Friends en Netflix y 2) ya llegarán otras series grandiosas como la tercera temporada de Cobra Kai para el mes de enero… Ok, lo estamos intentando.

¿A dónde se irá Friends?

A finales de 2019, se reveló que habría una reunión especial de Friends que sólo se transmitiría por HBO Max, la nueva plataforma de streaming de Warner Media. La idea es que este episodio saliera al aire en mayo de 2020, pero la pandemia retrasó los planes y es hasta 2021 que podrán filmar la reunión.

Sin embargo, los planes siguen siendo los mismos. Este tan esperado regreso de Friends sólo se dará en HBO Max, una plataforma que sólo está disponible en Estados Unidos y se espera que en la primera mitad de 2021 ya llegué a México y el resto de Latinoamérica.

HBO Max ha sido el centro de conversación desde hace unas semanas cuando Warner Bros. anunció que todos sus estrenos de 2021, se lanzarían de manera simultánea en cines y en esta plataforma. Dune, The Conjuring 3, y más correrán, hasta ahora, esa misma suerte.