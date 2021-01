¿Con Salma o con Eiza?: ‘From Dusk till Dawn’ tendrá su propia serie animada

From Dusk till Dawn de Robert Rodríguez es una de esas películas noventeras que quizá en el momento de su lanzamiento no fueron tan aclamadas, pero el tiempo las pasó a convertir en material de culto. La historia es, de hecho, tan rentable que aquella cinta tuvo un par de secuelas, videojuegos e incluso una serie de televisión protagonizada por Eiza González entre 2014 y 2016.

Pues bien, la franquicia está lista para expandirse nuevamente. Ahora, de acuerdo con lo que dice el director del largometraje original, este peculiar relato de vampiros, ladrones y de más tendrá su propia serie animada.

Robert Rodríguez y ‘From Dusk till Dawn’

Como dijimos, From Dusk till Dawn es una cinta que se ha ganado el estatus de culto con los años. La película, dirigida por Robert Rodríguez con el guión de Quentin Tarantino, nos mostraba el escape hacia México de los hermanos Seth y Richard Gecko (George Clooney y Tarantino, respectivamente) tras haber robado y matado gente en Texas.

En su intento de evadir a las autoridades, ambos terminan por llegar a un bar de mala muerte llamada Titty Twister donde deberán superar a una horda de vampiros comandados por la exuberante Satánico Pandemónium (Salma Hayek) si quieren sobrevivir. Y sí, han paso casi 25 años desde su estreno, pero la trama sigue fresca y lista para más acción.

Robert prepara una serie animada

En una reciente entrevista con SFX Magazine (a través de GamesRadar), el propio Robert Rodríguez reveló que ya trabaja en una serie animada sobre la franquicia. El cineasta se encuentra en medio de la promoción de su película We Can Be Heroes y en su charla con el medio citado, aprovechó para hablar sobre cómo surgió el show televisivo de 2014 (sí, ese donde Eiza González la hizo de la vampiresa mexicana).

“Tengo mi propia cadena de televisión [El Rey, junto con Univision]… Necesitaba crear programación, entonces Quentin y yo todavía controlamos los derechos de la cinta. Luego dije: ‘¡Oh, wow! Me encantaría expandir la historia de Satánico Pandemónium, y toda la tradición de vampiros aztecas” dijo el director.

Pero eso no fue lo más revelador de lo que mencionó. Además de ello, Rodríguez se fue de largo y dio a conocer por primera vez que tiene una serie animada basada en la película como plan a futuro. “Estamos desarrollando un Dusk till Dawn animado”, dijo el director al tiempo que le comentó a los reporteros de la revista “¡Son las primeras personas que escuchan esto!”.

Por ahora, eso es lo único que el buen Robert comentó. No se sabe en dónde se transmitirá, ni la fecha de estreno ni tampoco el reparto. Pero si este show sigue los pasos de la serie live-action, muy probablemente la veamos en Netflix. Habrá que ver.