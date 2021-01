El futuro del MCU y las teorías más locas: Una entrevista por ‘WandaVision’

WandaVision ya está disponible en Disney+.

En varias ocasiones, Kevin Feige, mejor conocido como el genio detrás del MCU, dijo que la Bruja Escarlata es el ser más poderoso del universo de Marvel, y prometió que veríamos más de sus poderes y de ella. Las primeras apuestas corrían por una película en solitario donde pudiéramos explorar su pasado, la pérdida de sus padres y cómo su poder crecía a partir del dolor.

Pero no. Pasaron los años y no se confirmó nada para ella hasta 2019 cuando Disney anunció que lanzaría su propia plataforma de streaming, Disney+, con varias producciones originales, entre ellas, una serie protagonizada por Wanda junto con Vision, con quien hace pareja

Ese momento ha llegado con WandaVision, la primera serie original de Marvel en Disney+ y la entrada oficial a la cuarta fase del MCU. Aquí vemos, desde luego, a Elizabeth Olsen repetir su personaje de Wanda Maximoff junto a Paul Bettany como Vision.

Al ser uno de los estrenos más esperados, surgieron muchas dudas de cómo se iba a involucrar con el MCU y cómo era posible que Vision estuviera vivo. Así, surgieron las teorías de que todo lo que se vería en WandaVision, era producto de la mente de Wanda, quien es tan poderosa, que puede crear realidades alternas que se impongan sobre la única realidad de los demás.

Unos dicen que está basado en el cómic House of M mientras otros se van por The Vision & The Scarlett Witch y otros tantos por Vision. Con los dos primeros episodios ya disponibles, es imposible saber… así que preferimos preguntarle al elenco y director de WandaVision sobre esta serie.

Ojo, no revelamos ningún spoiler (en realidad, ellos no podían decir nada), pero sí platicamos sobre la narrativa de la serie, el homenaje a las sitcom americanas, los personajes de Monica Rambeau y Agnes, el futuro del MCU, las teorías más locas que han escuchado respecto a la serie y hasta la posibilidad de ver a Wanda y Vision en una telenovela mexicana.

Acá te dejamos la entrevista completa. Con Elizabeth Olsen platicamos sobre por qué su historia se vio en una serie y no una película; Paul Bettany nos platicó sobre cómo todos intentamos escapar de nuestra realidad; Teyonha Taylor nos contó de Monica Rambeau y cómo le va a entrar al MCU; Kathryn Hahn nos reveló las teorías más locas de su personaje Agnes.

Y con Matt Shakman, el director, nos pusimos más clavados y le preguntamos sobre la decisión de respetar los mínimos detalles de las sitcom (el aspect ratio, por ejemplo), y cómo los pequeños cambios nos revelan que algo grande está a punto de suceder...

Estuvo divertida y reveladora sin spoliers… lo prometemos.

