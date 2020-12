¡Habrá una serie biográfica sobre los Rolling Stones!

Vaya que el 2020 está cerrando con todo, pues aunque pensamos que las cosas se calmarían en diciembre, estábamos muy equivocados. La industria del entretenimiento tienen un montón de planes espectaculares a futuro y eso nos quedó claro este 10 de diciembre con el Disney’s Investor Day, pues revelaron muchísimas producciones que nos dejaron con el ojo cuadrado pero… ¿de plano una serie sobre los Rolling Stones?

Sin duda, la llamada ‘banda más grande todos los tiempos’ merece tener este honor. No por nada, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood llevan más de 50 años tocando juntos por todo el mundo, lanzando discos y reinventándose, aunque a lo largo de toda su trayectoria han surgido anécdotas muy interesantes sobre cada uno de los integrantes que sin duda nos gustaría ver en la pantalla chica cof cof, Keith inhalando las cenizas de su papá .

¡Los Rolling Stones podrían llegar a la televisión!

Pero ahora, esto será una realidad o al menos eso se dijo en el evento que Disney armó para presentar a sus inversionistas todos los futuros que tienen planeado lanzar en los próximos años. Resulta que en el apartado de FX –que como recordarán ahora es parte de la casa de Mickey Mouse-, aparecieron sorpresas y el canal tampoco se quedó atrás, pues presentó producciones como una serie de Alien bajo la supervisión del gran Ridley Scott.

Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue que de acuerdo con The Hollywood Reporter, el CEO de esta cadena, John Landgraf, está en conversaciones avanzadas para crear una serie dramática basada en la biografía de The Rolling Stones. Por ahora no hay muchos detalles al respecto, lo único que se mencionó fue que el guión exploraría sus orígenes y que tendría lugar desde la formación de la banda a principios de los 60 hasta 1972.

El escritor de ‘High Fidelity’ y los productores de ‘The Crown’ están involucrados

Otra de las noticias emocionantes sobre esta bioserie de los Rolling Stones que por cierto, según la misma fuente contará con dos temporadas, es que Nick Horby –quien ha escrito grandes novelas como High Fidelity y About a Boy– está supervisando este proyecto. Y no solo eso, sino que en la producción tendrán a la empresa Left Bank, responsable de grandes historias como The Crown, así que todo pinta de maravilla.

Por ahora, esto es lo único que se sabe sobre la serie de los Stones, que hasta el momento no tiene una fecha de estreno. Sólo queda esperar a que avancen los meses para que nos suelten más detalles, pero sin duda nos emociona que la vida de esta bandota llegue a la televisión, sobre todo porque hay mucha tela de dónde cortar, ¿creen que nos muestren tal cual las cosas o las suavicen un poquito?