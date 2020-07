¡Excelente! Gabriel Chávez, la voz del Señor Burns, desmiente estar enfermo de coronavirus

Hace unas horas Gabriel Chávez, el conocido actor mexicano de doblaje conocido por ser la voz del Señor Burns en la serie de la famosa familia amarilla, así como el mismo que le dio vida al Abuelo Phil de ‘Hey Arnold!, preocupó a todos sus seguidores en América Latina al indicar que presentaba fiebre y otros síntomas, los cuales muchos relacionaron al coronavirus.

Sin embargo, pueden estar tranquilos. Y es que el señor Chávez ha salido a desmentir que esté contagiado de COVID-19, pues si bien fue verdad que estuvo enfermo el día de ayer, por el momento ya se encuentra mucho mejor y al parecer sus síntomas sólo fueron el resultado de una fuerte infección estomacal, pero nunca de coronavirus. ¡Excelente!

Los fans pensaron que era coronavirus, esto luego de ver un video de Gabriel Chávez

A primeras horas del viernes 10 de julio y a través de su página oficial de Facebook, Gabriel Chávez, de 74 años de edad, anunció a sus seguidores que estaba enfermo y por ello no podría llevar a cabo algunos compromisos. “Todo empezó a las 6 de la mañana, tengo fiebre, ya me tomé un paracetamol. No tengo miedo, pero duele”, mencionó Chávez en el clip donde pidió disculpas a sus fans por no poder estar en contacto con ellos ese día.

El actor de doblaje continuó detallando los síntomas que padece, los cuales son similares a los que provoca el coronavirus: “Tengo fiebre, no mucha pero eso me tumbó. Me duele el cuerpo, el estómago, en fin. Quise ponerme en contacto con ustedes para notificarles”, mencionó Gabriel Chávez reafirmando que no tenía miedo de la situación y que se quedaría en cama para recuperarse.

“Sólo quería comentarles de que me van a extrañar hoy. Cuídense mucho, que dios me los bendiga… les mando todo mi cariño, un abrazo, nos vemos luego, amigos”. agregó el conocido actor de doblaje que parecía tener algunas dificultades para respirar. “Nos vemos al rato si dios lo permite”, finalizó, despertando la preocupación de muchos, sobre todo cuando diversos medios de comunicación sugirieron que Chávez podría tener COVID-19.

Gabriel Chávez ha salido a aclarar que no tiene COVID-19

A través de un video que Gabriel Chávez envió a su amigo Jorge Vargas, el actor de doblaje informó a sus fans que era verdad que había estado enfermo durante el día viernes, pues presentó fiebre, dolor de huesos, debilidad y dolor de estómago. Sin embargo, nunca mencionó que se tratara de coronavirus, aunque acepta que los síntomas eran similares y por ello hubo mucha confusión.

“Nunca tuve COVID, nunca lo mencioné. Lo único que yo dije fue ‘no tengo miedo'”, expresó el señor Gabriel, asegurando que es un hombre muy fuerte y optimista que nunca se deja derrotar. “Pero la noticia corrió como reguero de pólvora en todo el continente americano, fue verdaderamente apoteótico todo lo que pasó el día de ayer en todos los países del continente”, indicó sobre cómo hasta medios de Canadá y Estados Unidos habían dado la noticia.

Gabriel Chavez dijo que luego de subir el video a su página de Facebook comenzó a recibir muchísimos mensajes de preocupación y apoyo por parte de sus seguidores, los cuales agradece. Peeero, también aclaró que este sábado 11 de julio ya se siente mejor gracias a que se la pasó en cama todo el día (sólo salió para comer) y los síntomas que presentaba cedieron.

A mí me preocupó en un principio por el hecho de que mucha gente se asustó. Fans que me hablaban asustados, y yo les aclaré que yo no tenía nada, que no era COVID. Pero, pues yo agradezco a dios y agradezco a todos ustedes ese inmenso cariño que me tienen. Ustedes lo saben, yo he visitado personalmente la mayoría de los países del continente americano y he recibido mucho cariño.

Aclarará lo sucedido a través de su página de Facebook

El señor Gabriel finalizó agradeciendo a sus fans y les adelantó que este sábado, en punto de las seis de la tarde y como acostumbra, realizará una transmisión en vivo a través de su página de Facebook para aclarar todo lo que sucedió. “Los espero hoy en la tarde”, mencionó el actor de doblaje que adelantó, participará en una película a finales de año, cuyo rodaje se realizará en Cancún.

A continuación pueden ver los videos donde Gabriel Chávez aclara la situación:

Hilo de aclaración sobre el estado de salud de Don Gabriel Chávez, actor de doblaje mexicano que originalmente dio voz a Mr. Burns en Los Simpson: pic.twitter.com/j2ZBlqH4FP — Jorge Vargas 声です (@koedesu) July 11, 2020

Bueno, afortunadamente Gabriel Chávez está bien y toda la noticia de su contagio de coronavirus fue sólo un rumor. Y es que para muchos de nosotros ya hubiera sido demasiado que el 2020 también se metiera con el conocido Sr. Burns. ¡Enhorabuena!