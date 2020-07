Gael García Bernal saldrá en la próxima película del director M. Night Shyamalan

Gael García Bernal no quiere dejar de pisar el acelerador en este año raro y complicado. Primero protagonizó la película The Wasp Network junto a Penélope Cruz y luego aseguró un papel en la la miniserie postapocalíptica de HBO Max Station Eleven. Pero por si esto no fuera suficiente, García también acaba de asegurar un papel en la próxima película del director M. Night Shyamalan para Universal, afirma The Hollywood Reporter.

El proyecto aún no tiene título y la trama es desconocida. Sin embargo, lo que sí conocemos es el reparto y ya con eso podemos empezar a emocionarnos. Gael García Bernal se suma a Eliza Scanlen (Little Women), Thomasin Mackenzie (Jojo Rabbit), Alex Wolff (Hereditary) y Vicky Krieps (Phantom Thread).

Como el director de orquesta que es, M. Night Shyamalan escribirá, producirá, dirigirá y financiará este ambicioso proyecto. Como mencionamos antes, la historia se desconoce por completo, pero ya suena la posibilidad de una interconexión con sus películas anteriores como El Protegido (2000), Fragmentado (2016) y Glass (2019).

Además de perseguir su sueño, Shyamalan también persigue una buena lana en cada uno de sus proyectos. Tal como hizo con su última película para Universal, Glass. Con un presupuesto inicial de 20 millones d dólares, la historia de superhéroes acabó recaudando más de 246 millones en la taquilla a nivel internacional. Así que es bastante claro por qué Universal esté apoyando al aclamado director.

La fecha de estreno para la película de Gael García se tiene programada para este próximo 23 de julio de 2021, sin embargo, estos meses no nos dejan fiarnos mucho en el calendario cinematográfico.

M. Night Shyamalan

Manoj Nelliyattu Shyamalan, mejor conocido como M. Night Shyamalan, es un director de cine, guionista, productor y actor ocasional indio-estadounidense, conocido por hacer películas con tramas sobrenaturales contemporáneas.

Entre sus principales películas se encuentran el thriller de ciencia ficción Señales (2002), el thriller psicológico La Aldea (2004), el thriller fantástico La Dama en el Agua (2006), las películas de terror Los Huéspedes (2015) y Fragmentado (2016) y por supuesto El Sexto Sentido (1999).