Sin duda estamos viviendo momentos complejos, momentos en los que todo el mundo necesita estar unido en medio de la contingencia por el coronavirus, que lamentablemente ha dejado varios personas fallecidas y México no es la excepción pues anoche supimos del primer caso de muerte por esta pandemia en el país. En estos tiempos confusos sin duda un mensaje de esperanza le cae bien a todos, y qué mejor si viene de una súper heroína como lo es Gal Gadot.

Resulta que la actriz que le da vida a La Mujer Maravilla en el DCU –como la gran mayoría en estos momentos– se encuentra aislada en su casa, sin embargo sintió que tenía que hacer algo por todas las personas del planeta, así que como a muchos artistas se le ocurrió hacer algo bastante creativo para darle ánimo a sus fans y no tanto.

Inspirada en un montón de videos que se volvieron virales, como el de un grupo enorme de personas que cada quien en su hogar comenzaron a cantar y tocar para animarse, Gal Gadot decidió subir un video covereando una de las rolas que sin duda llena de ilusión y hace creer a la gran mayoría que las cosas irán mejor, “Imagine” del gran John Lennon”.

Y siendo una de las actrices más importantes en la industria del cine, por supuesto que no lo haría sola, pues para eso se le ocurrió invitar (virtualmente) a un montón de estrellas de Hollywood y de la música, pues además de Gal a lo largo del videoclip podemos escuchar a figuras como Sia, Will Ferrell, Sarah Silverman, Pedro Pascal, Jimmy Fallon, Amy Adams (Lois Lane), Zoë Kravitz –quien será la nueva Catwoman–, algunas otras personalidades del MCU como el mismísimo Mark Ruffalo, Natalie Portman o la primera Wonder Woman, Lynda Carter, cantando el clásico de Lennon.

A cerca de esta idea, Gal Gadot dijo en su cuenta de Instagram que durante este tiempo estuvo reflexionando sobre lo que estaba pasando alrededor del planeta, así que creyó que esto era lo mejor que podía hacer por todos, traer un poco de alegría: “Estos últimos días me han hecho sentir un poco filosófica. Sabes que este virus ha afectado a todo el mundo, a todos. No importa quién eres, de dónde vienes. Estamos todos juntos en esto, lo superaremos juntos. Imaginémonos juntos. Canta con nosotros. Todo el amor para ti, de mi parte y de mis queridos amigos”.

Sin duda y como diría David Bowie, todos podemos ser héroes a nuestra manera y prácticamente todo lo que hacemos es importante para evitar que la pandemia siga creciendo y para dar ánimo a los demás. Pero basta de hablar, a continuación les dejamos el video de Gal Gadot cantando “Imagine” junto a un chorro de estrellas: