“Fue de mal gusto”: Gal Gadot habla sobre su cover a “Imagine” que se hizo viral

Parece increíble pero aunque no lo crean, vamos para dos años desde que el coronavirus se convirtió en pandemia. Desde entonces han pasado un montón de cosas, en todo el mundo hemos tenido altibajos y cuando esperamos que toda esta situación por fin termine, llega una nueva variante que nos pone alerta una vez más. Sin embargo, estamos seguros de que muchos todavía no olvidan el cover a “Imagine” de John Lennon que Gal Gadot publicó en el momento en que el planeta se salió de control por esta enfermedad.

Fue justo al inicio de la cuarentena cuando la actriz que da vida a Wonder Woman en el Universo de DC lanzó su propia versión de este clásico de Lennon a través de sus redes sociales. Además de ver a Gadot cantando uno de los himnos más grandes de la historia de la música, la acompañaron celebridades del tamaño de Amy Adams, Zoë Kravitz, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Sia, Jimmy Fallon, Leslie Odom Jr., Cara Delevingne y Pedro Pascal. Pura figura del entretenimiento.

Gal Gadot habla sobre su polémico cover de “Imagine”

A partir de que Gal Gadot publicó este video lleno de estrellas, hubo un montón de comentarios al respecto. Pero en general, fueron más los usuarios que en redes sociales se quejaron porque consideraban que quizá no era la mejor manera de apoyar al planeta en un momento tan complicado. Desde entonces, la actriz de 36 años casi no ha hablado al respecto, pero después de casi dos años de ese cover de “Imagine”, por fin rompió el silencio y al parecer está de acuerdo con todos.

Resulta que en una reciente entrevista para InStyle, Gadot platicó sobre las críticas que generó su versión del clásico de John Lennon. Para la revista comentó que luego de tanto tiempo considera que no era hora para ponerse a cantar y en lugar de eso, junto a todas las estrellas que participaron en el video –que son muy importantes–, probablemente pudieron hacer algo más para ayudar a la lucha contra el coronavirus en un punto bastante crítico de la pandemia.

“Con toda la controversia de ‘Imagine’, es divertido. Llamé a Kristen (Wiig) y le dije: ‘Escucha, quiero hacer esta cosa’. La pandemia estaba en Europa e Israel antes de que llegara aquí (a Estados Unidos] de la misma manera. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero (el vídeo) fue prematuro”.

Para terminar, Gal Gadot mencionó que “no era el momento adecuado, y no era lo correcto. Fue de mal gusto. Todo eran puras buenas intenciones, pero a veces no le das en el blanco, ¿no?”. A pesar de todos los comentarios negativos, la actriz que recientemente vimos en Red Notice de Netflix declaró que simplemente se sintió bien al hacer ese cover de “Imagine” y que no se toma muy en serio a sí misma: “Sentí que quería quitar el mal trago, así que ese (evento) fue una deliciosa oportunidad para hacerlo”.