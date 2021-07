Crecen los reinos: ¡Ya trabajan en dos precuelas animadas más de 'Game Of Thrones'!

Sin duda, Game Of Thrones es una de las series más icónicas del entretenimiento de los últimos años con todo y ese final que no dejó muy contentos varios fans . Por eso, no ha resultado extraño que sus productores busquen expandir la franquicia con todo tipo de contenidos para la televisión.

Como recordarán varios ya se encuentra en camino House of the Dragon, la precuela más esperada de las historias basadas en los relatos de George R.R. Martin. Sin embargo, esta no es la única línea argumental que HBO tiene en la mira pues desde hace meses, se ha dado a conocer que más precuelas se encuentran en desarrollo y ahora, dos más en formato animado se unen a la lista.

La historia de ‘Game Of Thrones’ se expande

Los Siete Reinos se expanden… al menos en los que respecta a la televisión. Tras el final de Game Of Thrones, HBO ha revelado sus intenciones de darle vuelo nuevas historias relacionadas con la trama principal de la franquicia. Y vaya que sus planes lucen bastante ambiciosos en ese sentido.

Tal como mencionamos antes, House of the Dragon es la gran apuesta que la cadena televisiva en ese sentido, con su estreno durante el inicio de 2022 acercándose. Además, en los últimos meses se han develado otros proyectos como Tales of Dunk & Egg, 9 Voyages/Sea Snake (que aún no se sabe cuál de estos dos títulos tendrá) y 10,000 Ships, mismos que también servirían para alargar el argumento de algunos sucesos que pasaron previo a la trama original de la franquicia.

Por el momento, estas últimas producciones aún se encuentran en negociaciones avanzadas y a la espera de anunciar más detalles… pero ni de broma son las únicas entregas que se visualiza hacia futuro. Recientemente, se dio a conocer que HBO tiene un par de series animadas justo en la mira, relacionadas con GoT.

HBO planea dos precuelas animadas más de la serie

De acuerdo con The Hollywood Reporter, HBO ya está desarrollando dos precuelas animadas sobre Game Of Thrones. Una de estas series estará basada en el Imperio Dorado de Yi Ti, una de las regiones situadas en el continente de Essos. Esta civilización es señalada dentro del universo ficticio creado por George R.R. Martin como una de las más antiguas y avanzadas. Otra de sus peculiaridades es que está inspirada en la China Imperial.

En la serie original, Yi Ti solo tiene un breve mención como y se conoce como una tierra lejana y peligrosa. Sobre el otro proyecto animado no se dieron detalles concretos, pero la agenda de los productores tienen contemplado ese spin-off para irlo desarrollando en el futuro inmediato.

Y ya que andamos en esas… Cabe destacar que oficialmente Flea Bottom, uno de los spin-offs live action contemplados desde hace meses, queda cancelado. Esa entrega iba a tener como escenario el pueblo de King’s Landing, pero los productores anunciaron que se echó para atrás la idea al considerarse el más endeble de los proyectos que se analizaban.