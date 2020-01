Estos son los ganadores de los Golden Globe Awards 2020 🏆

Hoy de manera oficial arranca la temporada de premios de este 2020, e inicia con broche de oro con la ceremonia 77 de los Golden Globe Awards, la fiesta de la industria del cine y la televisión que reconoce lo mejor que se ha hecho en el último año. A lo largo de 2019 se estrenaron grandes cintas que si bien han pasado por varios festivales internacionales, es en los Golden Globes que entran de lleno a lo más alto de la industria. Es decir, dan paso a los premios de la Academia, los Oscar, que se celebrarán a principios de febrero.

Los nominados en las más de 20 categorías de cine y televisión, han dado mucho de qué hablar en los meses, pero ya hay algunos favoritos (o nombres más fuertes) que probablemente se lleven el Globo de Oro esta noche como Parasite de Bong Joon-ho, la cual está nominada en Película Extranjera y se lleva otra nominación importante en la categoría de Director. Esta misma es una de las más complicadas porque aparecen nombres importantes de la talla de Quentin Tarantino y Martin Scorsese, cuyas películas, muy probablemente se lleven las dos menciones más fuertes por The Irishman y Once Upon a Time in… Hollywood.

Sin embargo, estas dos cintas no fueron las que recibieron más nominaciones. La más “ganadora” fue Marriage Story con seis nominaciones para los Golden Globes en casi todas las categorías importantes. A este filme le sigue The Irishman y Once Upon a Time… in Hollywood con 5, y Joker y The Two Popes con 4. Con tantas menciones para Marriage Story y otras cintas importantes originales de Netflix, la plataforma se lleva cuatro películas nominadas de 10 en Drama y Comedia o Musical.

En cuanto a las series, Netflix también se corona con el mayor número de nominaciones al registrar un total de 34 (entre cine y tele). Una de las sorpresas fueron las tres nominaciones para Apple TV+ por The Morning Show, que compite en las categorías de Mejor Serie Drama y Mejor Actriz para Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Acá les dejamos la lista completa de ganadores de la edición 77 de los Golden Globe Awards 2020 (esta lista se irá actualizando conforme se anuncien ganadores en todas las categorías):

CINE

Película de Drama

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

The Two Popes

Película Comedia o Musical Once Upon a Time in… Hollywood Jojo Rabbit Knives Out Rocketman Dolemite Is My Name