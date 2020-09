And the Emmy goes to… Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2020

Este domingo 20 de septiembre, se llevará a cabo la edición 72 de los Pemios Emmy, la ceremonia más importante dentro del mundo de la televisión que este año no sólo es interesante por la diversidad de los nominados –y el hecho de que ya están fuera varias series ganadoras de años anteriores como Game of Thrones, Fleabag y Chernobyl–, sino porque hoy no habrá fiesta, ni ceremonia, ni nada.

Debido a la crisis sanitaria, los organizadores de los premios Emmy decidieron dejar a todos los nominados e invitados en sus casas, y hacer una transmisión en línea desde cientos de locaciones… Así es. Veremos la casa de Jennifer Aniston, Zendaya, Regina King, o la de Hugh Jackman donde se les notificará si resultaron ganadores.

¿Los favoritos de los Premios Emmy 2020?

Por supuesto que todos tienen sus favoritos, pero hay unas series, actores y actrices hacia donde se dirigen todas las apuestas. Está Successful en la categoría de Drama con la posibilidad de que también se lleve Mejor Actor. HBO también podría llevarse otras dos categorías de Mejor Serie Limitada y Mejor Actriz (en esta misma) por Watchmen.

En cuanto a la comedia, The Marvelous Mrs. Maisel podría volver a coronarse dentro de Mejor Comedia, y lo mismo sucedería como Rachel Brosnahan en Mejor Actriz. Pero en realidad, Schitt’s Creek es la más fuerte para llevarse ambas categorías.

Aquí les dejamos nuestras PREDICCIONES.

Ganadores de los Emmys 2020

Así que acá les dejamos los ganadores de los Premios Emmy 2020:

Mejor Serie de Drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO)

Stranger Things (Netflix)

Mejor Serie de Comedia

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Ms. Maisel (Prime Video)

Insecure (HBO)

Schitt’s Creek (Pop TV) 🏆

The Kominsky Method (Netflix)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor Serie Limitada

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO) 🏆

Mejor Actriz de Drama

Jennifer Aniston por The Morning Show

Olivia Colman por The Crown

Jodie Comer por Killing Eve

Laura Linney por Ozark

Sandra Oh por Killing Eve

Zendaya por Euphoria

Mejor Actor de Drama

Jason Bateman por Ozark

Sterling K. Brown por This Is Us

Steve Carell por The Morning Show

Brian Cox por Succession

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Mejor Actriz de Comedia

Christina Applegate por Dead to Me

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini por Dead to Me

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek 🏆

Issa Rae por Insecure

Trace Ellis Ross por Black-ish

Mejor Actor de Comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Don Cheadle por Black Monday

Ted Danson por The Good Place

Michael Douglas por The Kominsky Method

Eugene Levy por Schitt’s Creek 🏆

Ramy Youssef por Ramy

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película

Cate Blanchett por Mrs. America

Shira Haas por Unorthodox

Regina King por Watchmen 🏆

Octavia Spencer por Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Kerry Washington por Little Fires Everywhere

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película

Jeremy Irons por Watchmen

Hugh Jackman por Bad Education

Paul Mescal por Normal People

Jeremy Pope por Hollywood

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True 🏆

Mejor Actriz de Reparto en Drama

Helena Bonham Carter por The Crown

Laura Dern por Big Little Lies

Julia Garner por Ozark

Thandie Newton por Westworld

Fiona Shaw por Killing Eve

Sarah Snook por Succession

Meryl Streep por Big Little Lies

Samira Wiley por The Handmaid’s Tale

Mejor Actor de Reparto en Drama

Nicholas Braun por Succession

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Mark Duplass por The Morning Show

Giancarlo Esposito por Better Call Saul

Matthew Macfadyen por Succession

Bradley Whitford por The Handmaid’s Tale

Jeffrey Wright por Westworld

Mejor Actriz de Reparto en Comedia

Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel

D’Arcy Carden por The Good Place

Betty Gilpin por GLOW

Marin Hinkle por The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Annie Murphy por Schitt’s Creek 🏆

Yvonne Orji por Insecure

Cecily Strong por Saturday Night Live

Mejor Actor de Reparto en Comedia

Mahershala Ali por Ramy

Alan Arkin por The Kominsky Method

Andre Braugher por Brooklyn Nine-Nine

Sterling K. Brown por The Marvelous Mrs. Maisel

William Jackson Harper por The Good Place

Dan Levy por Schitt’s Creek 🏆

Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel

Kenan Thompson por Saturday Night Live

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película

Uzo Aduba por Mrs. America 🏆

Toni Collette por Unbelievable

Margot Martindale por Mrs. America

Jean Smart por Watchmen

Holland Taylor por Hollywood

Tracey Ullman por Mrs. America

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película

Yahya Abdul-Mateen II por Watchmen 🏆

Jovan Adepo por Watchmen

Titus Burgess por Unbreakable Kimmy Schmidt

Louis Gossett Jr. por Watchmen

Dylan McDermott por Hollywood

Jim Parsons por Hollywood

Mejor Actriz Invitada en Drama

Alexis Bledel por The Handmaid’s Tale

Laverne Cox por Orange is the New Black

Cherry Jones por Succession 🏆

Phylicia Rashad por This Is Us

Cicely Tyson por How to Get Away With Murder

Harriet Walter por Succession

Mejor Actor Invitado en Drama

Jason Bateman por The Outsider

Ron Cephas Jones por This Is Us 🏆

James Cormwell por Succession

Ginacarlo Esposito por The Mandalorian

Andrew Scott por Black Mirror

Martin Short por The Morning Show

Mejor Actriz Invitada en Comedia

Angela Bassett por A Black Lady Sketch Show

Bette Midler por The Politician

Maya Rudolph por The Good Place

Maya Rudolph por Saturday Night Live 🏆

Wanda Sykes por The Marvelous Mrs. Maisel

Phoebe Waller-Bridge por Saturday Night Live

Mejor Actor Invitado en Comedia

Adam Driver por Saturday Night Live

Luke Kirby por The Marvelous Mrs. Maisel

Eddie Murphy por Saturday Night Live 🏆

Dev Patel por Modern Love

Brad Pitt por Saturday Night Live

Fred Willard por Modern Family

Mejor Película para la Televisión

American Son (Netflix)

Bad Education (HBO) 🏆

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones (Netflix)

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Programa Animado

BoJack Horseman (Netflix)

Rick & Morty (Adult Swim) 🏆

The Simpsons (Fox)

Big Mouth (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

Mejor Talk Show

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO) 🏆

Late Show with Stephen Colbert (CBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Mejor Programa de Variedad (sketch)

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Drunk History (Comedy Central)

Saturday Night Live (NBC) 🏆

Mejor Guion en Serie de Comedia

The Great (Hulu)

Schitt’s Creek (Pop TV)🏆

The Good Place (NBC)

What We Do In The Shadows (FX)

Mejor Guion en Serie de Drama

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO)

Mejor Guion en Serie Limitada o Película

Mrs. America (FX)

Normal People (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO) 🏆

Mejor Dirección en Serie de Comedia

The Great

The Marvelous Mrs. Maisel

Modern Family

Ramy

Schitt’s Creek 🏆

Will & Grace

Mejor Dirección en una Serie de Drama

The Crown

Homeland

The Morning Show

Ozark

Succession

Mejor Dirección en una Serie Limitada

Little Fires Everywhere

Normal People

Unorthodox 🏆

Watchmen

Mejor serie documental o de no ficción

The Last Dance (ESPN) 🏆

American Masters (PBS)

Hillary (Hulu)

McMillion$ (HBO)

Tiger King: Murder, Mayhem And Madness (Netflix)

Governors Awards

Tyler Perry 🏆