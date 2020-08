Gaten Matarazzo de ‘Stranger Things’ trabaja como mesero durante la cuarentena

El coronavirus además de significar un grave problema de salud alrededor del mundo, también trajo lamentablemente desempleo a miles de personas. Muchos son los afectados por esta situación, teniendo que trabajar en lo que sea para poder salir adelante, esto llegó hasta figuras importantes del entretenimiento, que en estos momentos las estrellas están haciendo lo que sea para ganarse unos cuantos dólares como Gaten Matarazzo.

Como recordarán, antes de que la pandemia obligara a detener un montón de producciones, Netflix se encontraba grabando la cuarta temporada de Stranger Things. El gigante del streaming logró terminar rodar gran parte de esta serie –una de las favoritas dentro de la plataforma–, pero mientras se reanuda todo el actor que da vida a Dustin Henderson encontró trabajo en un restaurante. Sí, así como lo leen.

Gaten Matarazzo no se anda rascando la panza en estos días

Resulta que desde que comenzó la cuarentena, Gaten Matarazzo aprovechó el tiempo –y así como un trabajo de verano– y comenzó a atender como mesero y junto a su familia a las personas de un pequeño local en Long Beach, Nueva Jersey. De acuerdo con The Hollywood Reporter y el representante de la joven estrella de 17 años, decidió hacer esto para matar el aburrimiento en estos días de encierro y para mantenerse activo.

Y aunque no se muestra tal cual como lo vemos en la pantalla grande (pues según la misma fuente se pone un cubrebocas y hasta un sombrero para que nadie lo reconozca), algunos comensales se han dado cuenta que es el mismísimo Dustin quien despecha todas sus órdenes. Hasta el momento no se sabe cuándo volverá a las grabaciones pero sin duda podemos decir que Gaten no se está rascando la panza en plena pandemia, jiar jiar.

¿Y qué onda con la cuarta temporada de ‘Stranger Things’?

Pero hablando específicamente de la próxima temporada de Stranger Things, las cosas no están muy claras alrededor de la producción de Netflix. A principios de este 2020 nos mostraron varios teasers donde nos mostraban que para la siguiente entrega las cosas no se desarrollarán en Hawkins, Indiana, pues a juzgar por los vistazos nuestros protagonistas podrían adentrarse y explorar el Upside Down.

Además de esto, pudimos confirmar una noticia, pues a través de otro avance nos dejaron muy claro que el querido Hopper –interpretado por David Harbour– está vivito y coleando, trabajando como esclavo para los rusos. Según NME, el actor que le da vida a este personajazo, confirmó que la siguiente entrega se estrenaría a principios de 2021 pero que con toda la situación del coronavirus, se ve complicado que puedan lanzarla en esas fechas.

Según el propio Harbour, en esta cuarta temporada de Stranger Things exploraremos un lado más profundo de Hopper que no conocíamos pero que poco a poco se venía insinuando en las más recientes partes. Por si esto no fuera suficiente, también mencionó que la acción no pararía, al contrario, nos mantendrá al filo del sillón: “Es muy épico. Hay monstruos y horror y sustos. También hay una gran acción tipo Indiana Jones”.

Ya para rematar los creadores de la serie, los hermanos Duffer han dicho que esta temporada contará con estrellas invitadas y actores que ellos admiran aunque claro, no tenemos idea de quienes pueden ser: “Tenemos un par de invitados muy cool. Es una forma muy divertida de conocer a uno de tus iconos, ¿sabes? Escribir un papel para ellos y ver si quieren hacerlo… son actores que crecimos viendo, así que es increíble y surrealista”.