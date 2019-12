¿Qué recibes a cambio cuando te dicen que eres [email protected]?, ¿tienes algunos beneficios por serlo además de encontrar amor de manera sincera?, ¿te sientes desafortunado en la vida? Si todas tus respuestas son tristes, entonces esta noticia es para ti…

A mediados de 2018, Amazon Prime Video dio a conocer que sería la encargada de producir una serie de El señor de los anillos (The Lord of the Rings) basada en la obra de J. R. R. Tolkien. Como sabemos, esta saga literaria fue llevada a la pantalla grande a principios de milenio de la mano de Peter Jackson, marcando un antes y un después con la trilogía del mismo nombre que dio paso, años después, a otra trilogía fílmica basada en las obras de The Hobbit.

Con todas las películas, que se caracterizaron por los grandes efectos especiales, el diseño de producción y el elenco, se creó una comunidad de seguidores que a la fecha sigue activa, y las expectativas alrededor de la serie de El señor de los anillos, ha ido en aumento. Y ahora, hay más noticias respecto a esta producción, y se trata de algo relacionado al elenco. De acuerdo con Milenio, la producción de la serie está buscando extras con características bastante específicas… y todo se resume en que están buscando individuos que no entren en los estándares de belleza, pero ni cerquita: feos.

La agencia Activation Actors, a través de BGT Actors Models & Talent, publicó en sus redes sociales los requisitos para los actores que quieren y pueden salir como extras, es decir, como orcos (o al menos eso queremos creer). Acá les van los requisitos (la hora sad llega con el punto 10):

Gente bajita de 1.50 metros Gente alta de pase de 1.98 metros Cara de personajes con muchas arrugas Hombres y mujeres andróginos Gente muy, muy peluda de todas las edades y etnias Altos y flexibles, [email protected] Gente de circo que pueda hacer malabares Personas fornidas, motociclistas Euroasiáticos de todas las edades Hispanos, latinos, mexicanos, sudamericanos – HOLA Pelirrojos de todas las edades, formas y tamaños. CABELLO, CABELLO, CABELLO. Si eres de cabello rojo natural, blanco y con muchas pecas.

A nadie le pagan por tener características físicas que no entren en los estándares de belleza, pero con la producción El señor de los anillos, eso podría cambiar, y la realidad es que te pagarían una buena cantidad. De acuerdo con este mismo medio, a todos los que queden seleccionados como parte del elenco, les pagarán 200 euros (al tipo de cambio de hoy, sería poco más de 4 mil pesos diarios).

En la primera trilogía de El señor de los anillos, se trabajaron a los monstruos y orcos con maquillaje y actores reales. Para al segunda trilogía de El hobbit, todo esto se hizo con base en efectos especiales de alto perfil. Y ahora, los productores apelan a la vieja escuela al estilo de Freaks de 1932 (jiar jiar).

El punto 10, como señalamos, es el peor de todos, pues se especifica que los mexicanos bien podrían formar parte de este elenco… ¿Quién dice yo? Si quieres echarle más limón a la herida, hace unos meses salió un estudio de la Universidad Estatal de Florida, enamorarse de un feo trae mayores probabilidades de ser feliz (este caso se aplica de mujeres a hombres feos).