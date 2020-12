“No exageró”: George Clooney defiende a Tom Cruise tras la polémica en ‘Mission: Impossible 7’

Aunque ya casi termina el año y hace varios meses que entramos a la ‘nueva normalidad’, algunos sectores económicos aún no se reactivan por completo después de que la pandemia los obligara a parar. Una de esas industrias es el cine, que poco a poco está buscando la forma de volver a los sets de filmación manteniendo las normas de sana distancia, pero esto no siempre se cumple y eso lo sabe a la perfección Tom Cruise.

Como recordarán, hace algunos días el actor que ha protagonizado cintas como Top Gun y Eyes Wide Shut dio de qué hablar por sus declaraciones. Resulta que se filtró un audio donde se escuchaba a Cruise gritándole a las personas que se encuentran trabajando en la producción deMission: Imposible 7, quienes no está siguiendo las medidas de seguridad contra el COVID-19 y por ende los obliga a detener las grabaciones.

George Clooney opina sobre la polémica de Tom Cruise

Desde entonces, muchos han hablado al respecto, debatiendo si Tom Cruise fue un poco duro o estuvo bien en hablarle así al crew de la película. Pero ahora, otra de las máximas figuras de Hollywood salió a dar su punto de vista en esta situación y aunque no lo crean lo defendió completamente, a pesar de considerar que quizá no era la manera de decir las cosas, el mismísimo George Clooney habló.

De acuerdo con la BBC, el actor que en las próximas semanas estrenará la cinta The Midnight Sky en Netflix estuvo en el programa de radio de Howard Stern. El presentador inevitablemente le preguntó su opinión sobre el tema y fue tajante al decir que Tom “no reaccionó exageradamente porque es un problema” al gritarle al equipo de filmación por violar las normas de sana distancia. Aún así, mencionó que pudo hacerlo de otra manera.

Tener una responsabilidad con el equipo

“Tengo un amigo que es asistente de dirección en otro programa de televisión que acaba de pasar casi lo mismo con una respuesta no tan distinta. No lo habría hecho tan grande. No habría, ya sabes, sacado a la gente. Estás en una posición de poder y es difícil, ¿verdad? Tienes una responsabilidad con todos los demás y tiene toda la razón en eso”, declaró George Clooney, aunque también dejó muy claro que no se hubiera tomado tan personal este asunto.

Clooney admitió que no conocía del todo las circunstancias, pero se preguntó cuántas veces se habían violado las normas sobre el coronavirus antes de que Cruise perdiera la cabeza, pero entendía la responsabilidad que tenía con todos los involucrados: “Si la producción se cae, mucha gente pierde su trabajo. La gente tiene que entender eso y tiene que ser responsable. No es mi estilo, ya sabes, llevar a todos al trabajo de esa manera”.

Tom Cruise espera que Mission: Impossible 7 llegue a los cines el próximo 23 de julio de 2021. Mientras que George Clooney estrenará The Midgnight Sky este 23 de diciembre en la plataforma de Netflix