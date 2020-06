George R.R. Martin anuncia una fecha de lanzamiento para ‘The Winds of Winter’

Así como millones de personas alrededor del mundo, el creador del mundo de Game of Thrones, George R. R. Martin, se ha recluido para no ser una víctima más del coronavirus. Con tiempo en sus manos y una máquina de escribir, el legendario escritor anunció que espera terminar su próximo libro The Winds of Winter en 2021.

Todos los que busquen un lado positivo de la pandemia pueden dirigirse al blog de Martin, donde dio el esperadísimo anuncio de su próxima entrega. “El aislamiento forzado me ha ayudado a escribir”, escribió Martin. Ahí también confirma una oleada de progreso en la última semana, sumando cinco capítulos para The Winds of Winter, y señala “largas horas todos los días” y “progreso constante” en la elaboración del libro.

Para convencer a sus fans del compromiso y progreso en su última obra, Martin mencionó la cancelación de una convención de fanáticos en Nueva Zelanda este año, que admitió que fue, de alguna manera, un desarrollo perfecto. “Lo último que necesito en este momento es una interrupción larga que podría costarme todo el impulso que he acumulado”, escribió. “Siempre puedo visitar Wellington el próximo año (2021), cuando espero que tanto el Covid-19 como The Winds of Winter estén terminados”.

Ahora pongamos las cartas sobre la mesa, esta estimación viene de un autor que desde hace 9 años nos ha dado falsas esperanzas una y otra vez. Desde el 2011 George R. R. Martin ha dejado a sus fans esperando por el seguimiento de A Dance With Dragons. Martin le había dicho antes a sus fans que terminaría el libro antes de que HBO siguiera adelante con una sexta temporada de Game of Thrones. Algo que nunca pasó.

También para apagar un poco el fuego y no ponerse la soga al cuello, el anuncio viene con un recordatorio de que Martin todavía tiene mucho camino por recorrer en la penúltima novela de la saga A Song of Ice & Fire: “Esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la próxima semana”, escribió.

Para terminar su anuncio lleno de emoción, Martin especificó algunos detalles de The Winds of Winter que incluye esta anécdota sobre dónde se ha centrado: “Últimamente he estado visitando a Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan y Areo Hotah. Volveré a Braavos la próxima semana”.