El jueves 2 de enero se llevó acabo la gala anual (edición 31) de los Palm Springs International Film Festival Film Awards. Uno de los reconocimientos más importantes de esta fiesta del cine, es el que define quién ha sido el cineasta más importante a lo largo de 12 meses, es decir, el galardón de Director del Año… y por supuesto que para cerrar 2019 se lo llevó (ni más ni menos) que Quentin Tarantino, quien lanzó a mediados del año pasado la película Once Upon a Time in… Hollywood.

La encargada de darle el reconocimiento fue Greta Gerwig, actriz y ahora directora que ha dado mucho de qué hablar el último mes con la salida de Little Women, una nueva versión de la famosa novela de Louisa May Alcott. Además, en los premios de la Academia de 2018, fue nominada en la categoría de Mejor Director por su debut titulado Lady Bird. Greta Gerwig decidió dar una introducción de seis minutos para presentar a Quentin Tarantino, y sus palabras fueron tan grandiosas, que hizo llorar al cineasta.

“Quentin Tarantino hace películas como si éstas pudieran salvar al mundo. Las películas pueden matar a Hitler. liberar esclavos, y darle a Sharon Tate un verano más… él hace películas como si por sí mismas importaran, como si fuera una de las bellas artes –que sí lo son– y que también son arte popular –lo son. Hablan de las verdades más profundas para las más grandes audiencias con la seguridad que viene de la confianza de que todos, cambiaremos para algo mejor“.

Entre otras cosas, Gewig habló de las influencias de Tarantino en su vida personal, como actriz y ahora como directora. En uno de los momentos más emotivos, dijo que decidió filmar Little Women en 35 mm, y no de forma digital, porque Tarantino prefiere hacerlo de esa manera. Once Upon a Time in… Hollywood es la última prueba de que el director de Tennessee, le gusta hacer las cosas como la vieja escuela sin perder de vista el panorama a futuro.

Quentin Tarantino, con lágrimas en los ojos como revelaron los medios y la audiencia, respondió a todo lo que dijo Greta Gerwig en la introducción: “Literal, ella habló de mí cómo sólo podría imaginar que alguien lo hiciera en mis sueños más salvajes. Gracias. En verdad, Dios mío, muchas gracias. Bromeo que cuando las personas van a hablar de mí, les digo, ‘Habla de mí como si estuviera muerto’. Nunca lo hacen, ¡pero tú sí!“.

En entrevista con sopitas.com durante la promoción de Once Upon a Time in… Hollywood, Tarantino dijo que le han dicho que con tanto material que tiene, podría hacer una miniserie de 6 o 7 horas: “Es muy tentadora la idea, definitivamente, porque siempre tengo un problema con las grandes novelas y estoy obligado a recortarlas por la extensión de una película… Sin embargo, con esta película pensé ‘Ok, podría filmar todo el material y hacerlo así’, pero quería que tuviera ese toque y la experiencia del cine tradicional“.

El Palm Springs International Film Festival, en sus más de 10 días de festival, siempre se ha caracterizado por ser un “previo” a los nominados de los premios Oscar. El año pasado, 10 de los 11 personajes que recibieron un reconocimiento (como el de Tarantino), se llevaron un Oscar a sus casas como el de Olivia Colman y Rami Malek en Mejor Actor y Actriz. Acá les dejamos la lista completa de los personajes que recibieron un premio y que podrían aparecer en las nominaciones de los Oscar (las cuales se anunciarán el lunes 13 de enero):

Quentin Tarantino por Once Upon a Time in… Hollywood – Director of the Year

Martin Scorsese por The Irishman – Sonny Bono Visionary Award

Joaquin Phoenix por Joker – Chairman’s Award

Antonio Banderas por Dolor y gloria – International Star Award, Actor

Jennifer Lopez por Hustlers – Spotlight Award, Actress

Jamie Foxx por Just Mercy – Spotlight Award, Actor

Charlize Theron por Bombshell – International Star Award, Actress

Adam Driver por Marriage Story – Desert Palm Achievement Award, Actor

Renée Zellweger por Judy – Desert Palm Achievement Award, Actress

Laura Dern por Marriage Story y Little Women – Career Achievement Award

Cynthia Erivo por Harriet – Breakthrough Performance Award

Zack Gottsagen por The Peanut Butter Falcon – Rising Star Award