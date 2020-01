La historia de Hansel y Gretel es probablemente una de las más conocidas de todo el mundo. Una historia que se ha transmitido de generación en generación con el fin de enseñarle a los niños que trabajar en equipo es importante para super muchas de las adversidades que la vida te pone en el camino. Con diversas adaptaciones a lo largo del tiempo, una más llegará a la pantalla grande este 2020, una que promete mostrar un lado de la historia que nunca se había visto.

Este año, la narración de Hansel y Gretel llegará al cine con una versión completamente nueva. Una versión que se aleja de la adaptación literal o de la clásica apuesta de los cazadores de vampiros. Esta vez, con la premisa principal del cuento como soporte, se narrarán las desaventuras de los hermanos pero con un escalofriante terror. El nuevo tráiler acaba de salir y lo pueden disfrutar (o sufrir) hasta abajo de la nota.

La película titulada Gretel & Hansel se estrenará este próximo 31 de enero y fue dirigida por Oz Perkins, conocida por The Blackcoat’s Daughter de 2015 y I Am the Pretty Thing That Lives in the House de 2016. En esta nueva versión, Perkins pretende mostrar un lado terrorífico de la brujas del cuento. Una que se aleja de ser una historia para niños. “Tratamos de encontrar una manera de convertirlo en una historia de mayoría de edad”, explicó Perkins a Entertainment Weekly durante el verano, y agregó:

“Quería que Gretel fuera algo mayor que Hansel, para que no se sintiera (como una historia) de dos niños de doce años, sino más bien una de dieciséis años y otro de ocho años. Había más sensación de que Gretel tenía que llevar a Hansel a todos lados y cómo eso puede impedir la propia evolución, cómo nuestros apegos y las cosas que amamos a veces pueden interferir en nuestro crecimiento. Sophia Lillis (protagonista) es realmente fantástica. Ella tiene una de esas caras que la cámara entiende de inmediato, algo que rara vez sucede. Para mi estilo y para mi gusto, que tiende a ser minimalista y un poco más educado, es realmente un sueño”.