“Este no es el año”: Guillermo Del Toro critica a los Oscars por los cambios en la ceremonia

La ceremonia número 94 de los premios Oscar se realizará a finales de este mes de marzo, pero desde hace ya unas semanas ha habido bastante polémica. Hace poco, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que no se televisarán en vivo ocho categorías de la premiación y a raíz de ello, se han llevado una buena cantidad de críticas de figuras importantes de la industria. De hecho, el señalamiento más reciente viene de Guillermo Del Toro.

El director mexicano, quien se encuentra nominado a Mejor Película por Nightmare Alley, expresó su posición sobre esta polémica decisión por parte de los organizadores de la premiación. El hombre detrás de The Shape Of Water, como otros colegas, no está de acuerdo en la reformulación de la ceremonia y su transmisión.

Guillermo Del Toro critica a los Oscars por los cambios de la transmisión en vivo

Los ponemos en contexto: hace poco, la Academia anunció que la entrega de estatuillas de ocho categorías en los Oscars, no se transmitirán en vivo durante la ceremonia del próximo 27 de marzo. Por el contrario, la idea es pregrabar esas premiaciones y mostrarlas en momentos específicos durante el emisión del programa.

Mejor Diseño de Producción, Edición, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora Original, Sonido, Cortometraje Documental, Cortometraje de Animación y Cortometraje de acción en vivo, son las categorías afectadas por la decisión de la Academia. Esto ha provocado que diversas personalidades de la industria cinematográfica critiquen la determinación de los organizadores, pues esto se mira como una falta de respeto al trabajo de los nominados en esos rubros, sobre todo tras la complicada época para el cine debido a la pandemia entre otras cosas.

Y ahora, es Guillermo Del toro quien sale al quite por sus colegas.

El mexicano asistió el pasado 28 de febrero a la gala de la Asociación de Críticos de Hollywood, donde recibió el Premio al Logro Cinematográfico. En su discurso de aceptación, Del Toro aprovechó para expresar su posición respecto a la decisión de los Oscars antes mencionada. “No los hacemos solos. Lo hacemos juntos. Y la gente que los hace con nosotros, incluso arriesgándolo todo en una pandemia, hacen un poco milagroso el día“, dijo el cineasta sobre los nominados en la categorías que no se televisarán. Y entonces vino el señalamiento dirigido para la Academia:

“Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres [de los nominados en las categorías que no se emitirán] en vivo en los Oscars. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para el cine”, dijo Guillermo Del Toro (vía Deadline).

¿Por qué la Academia decidió reformular la transmisión en vivo?

La decisión de la Academia sobre cortar ocho categorías de la transmisión en vivo, se debe principalmente a un intento de aumentar la audiencia e incrementar puntuación de rating en la próxima ceremonia de los Oscar. El asunto es que desde ediciones pasadas, ha bajado la cifra de espectadores y en la entrega del 2021 -la primera que se realizó en periodo de pandemia-, se registró la puntuación más baja en dichos rubros.

Entonces, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y sus productores buscan utilizar un espacio de la ceremonia televisiva para introducir algunos contenidos de comedia entre otras cosas. De ahí que se decidiera cortar la emisión de las ocho categorías señaladas anteriormente.

La polémica creció ya que hace unos días, surgieron declaraciones de los nominados afectados en la que expresaban entender la determinación de la Academia, aunque les parecía algo injusto. Además, trascendió que los organizadores de los Oscar convocaron a una reunión virtual a los nominados de esas ocho categorías mencionadas para darles a conocer algunos protocolos sanitarios por COVID… pero ese meeting en Zoom terminó siendo para avisar que la entrega de sus estatuillas no se televisaría en vivo.

Bueno, pues así las cosas con la Academia, los afectados y Guillermo Del Toro como el primer cineasta que se expresa abiertamente sobre esto. Veremos qué pasa con todo el tema a unas semanas de la premiación. Chequen acá nuestra entrevista con Memo por Nightmare Alley: