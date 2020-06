1:11 FILMS & TV – 78 FILMS – ALAZRAKI ENTERTAINMENT – ALEBRIJE PRODUCCIONES – ANIMA ESTUDIOS – ANIMAL DE LUZ – ARGOS MEDIA GROUP – BARRACA PRODUCCIONES – BESOS CÓSMICOS – CACEROLA FILMS – CAGUAMA PRODUCCIONES – CINE QUA NON FILMS

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas será el vínculo entre los fondos recaudados por Sifonóforo y los trabajadores de la industria fílmica y audiovisual que necesiten el apoyo. “A través de ella se entregue el apoyo solidario único a técnicos y manuales que normalmente sean pagados con un salario semanal o quincenal y de proyecto en proyecto“.

Estas son las personas que recibirán el apoyo de Sifonóforo. Aquellos que cumplan con los requisitos, recibirán un único pago de 20 mil pesos, y esto se coordinara desde la AMACC:

Personal abajo-de-la-línea, que trabajen en un esquema de pago semanal o quincenal como asistentes de dirección, operadores de cámara, decoradores, operadores de boom, continuistas, data managers, editores, foquistas, making of, post-productores, animadores, scouters, eléctricos y tramoyistas, sonidistas, stunts, utileros, entre más de 100 puestos de producción y post-producción. Que no estén trabajando desde el 15 de marzo de 2020 y cuya única fuente de ingresos previa haya sido el trabajo en producciones de cine y series de TV. Que sus honorarios semanales no excedan los 12 mil 500 (doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) o, en caso de que su compensación sea mensual, los 50 mil 000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) al mes.