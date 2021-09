No podemos hacernos de la vista gorda, cada vez que Guillermo Del Toro anuncia un proyecto nos emocionamos y mucho. Sobre todo porque el cineasta mexicano y ganador del Oscar a Mejor Director y Película en 2018 por The Shape of Water siempre se luce y explota por completo ese universo de monstruos y criaturas fantásticas que tanto le encanta. Y ahora, se le suma una producción bastante interesante dentro de una plataforma importante, Netflix.

Sabemos que la colaboración de Del Toro con el gigante del streaming es una de las más importantes que el servicio tiene, pues han hecho cosas espectaculares juntos con las diversas series que crearon sobre Trollhunters. Sin embargo, en esta ocasión el director está dejando de lado la animación y las historias dirigidas a los jóvenes y pequeños para adentrarse a un terreno más oscuro, y con tramas que seguramente nos quitarán el sueño.

Guillermo del Toro vuelve a trabajar con Netflix en ‘Cabinet of Curiosities’

Resulta que Netflix confirmó en su cuenta de Twitter que trabajara con Guillermo Del Toro en una nueva serie llamada Cabinet of Curiosities. Esta producción está basada en el libro que el propio cineasta escribió y donde comparte el contenido de sus cuadernos personales, colecciones y otras obsesiones. Para no hacerles el cuento largo, es una sorprendente e íntima mirada a su vida universo y mente, que contó con anotaciones de James Cameron y Tom Cruise.

Pero hablando de la adaptación televisiva, se tratará de una antología de ocho episodios donde contarán varias historias que promete una macabra mezcla de terror, suspenso y mucho más. Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, la plataforma también confirmó el elenco que protagonizará cada uno de los capítulos del nuevo proyecto de Del Toro y la verdad es que nos dejaron con el ojo cuadrado con las estrellas que reunieron.

El elenco de la serie es espectacular

Para que se den una idea, en Cabinet of Curiosities de Guillermo Del Toro aparecerán Essie Davis, Andrew Lincoln, Hannah Galway, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Luke Roberts, Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse, Sebastian Roché, Crispin Glover, Ben Barnes, Peter Weller, David Weller y muchos más. Ya para terminar, también anunciaron algunos de los directores y guionistas dentro de este proyecto como Jennifer Kent (Babadook) entre [email protected]

Hasta el momento no han confirmado cuándo podremos ver esta serie, pero lo más probable es que próximamente inicien con la producción y quién sabe, en una de esas llega a nosotros en cualquier momento de 2022. Por ahora solo queda esperar, pero con toda esta información es probable que esta nueva colaboración de Netflix y Del Toro sea un éxito, porque promete y muchísimo, ¿no creen?