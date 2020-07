Guillermo del Toro y Scott Cooper hablaron sobre la aterradora historia de ‘Antlers’ en Comic-Con

La cuarentena nos tiene disfrutando la Comic-Con en línea. Tal vez sus fanáticos extrañan el cosplay y la aventura de estar con sus actores, directores y productores favoritos en el mismo lugar, pero de cualquier forma el mundo está gozando la fiesta de 5 días. El día de hoy (25 julio), la fiesta le dio la bienvenida al director Scott Cooper y al productor Guillermo del Toro para platicar sobre su próxima película Antlers.

Los fanáticos con seguridad se quedaron con una sonrisa y expectativas hasta el cielo después de que discutieron a profundidad su espeluznante película de terror Antlers.

Esta la primera incursión de Cooper en el género, aunque el director no es ajeno a las películas oscuras, ya que dirigió el western Hostiles en 2017. Durante el panel, Cooper y del Toro discutieron cómo se les ocurrió el monstruo de la película inspirado en Wendigo, y mucho pero mucho más.

El panel comenzó con un video que incluye imágenes nunca antes vistas (lo puedes ver justo aquí abajo). En el largometraje, el director Scott Cooper explica que la película cuenta una historia que involucra a la leyenda del nativo americano del Wendigo. El cineasta incluso trajo a Chris Eyre, director de Smoke Signals y miembro inscrito de las tribus Cheyenne y Arapaho, para que sirviera como consultor en la película.

Antlers

Después de eso, el panel comenzó en serio con Cooper y del Toro discutiendo una gran cantidad de temas, algunos de los cuales ni siquiera incluían Antlers. Por ejemplo, del Toro reveló que es in fanático de los formatos físicos y reveló que tiene 7000 Blu-rays organizados alfabéticamente. Habló que ve por lo menos 3 películas completas y 10 fragmentos de otras más diariamente.

Además, cuando se le preguntó a cada cineasta cuál es el proyecto de sus sueños, Guillermo del Toro dijo que una película de Frankenstein, mientras que Cooper agrega que escribió un misterio de asesinato ambientado en Westpoint en el siglo XIX donde el personaje principal fuera Edgar Allan Poe. Pueden ver también su pitch en el video para que empiecen a rezar porque se haga.

En cuanto a Antlers, Cooper enfatiza que esto no es solo una película de terror, es una película de terror con algo que decir. “La película analiza los horrores de lo que significa ser un individuo, ser estadounidense hoy”, dice Cooper. “Y todas las crisis a las que nos enfrentamos … crisis climáticas, población drogadicta, nuestro tratamiento de los nativos americanos, pobreza extrema… todas esas cosas, sin ser una película de mensaje, envueltas en una película de monstruos”.

Hay un mensaje importante sin ser una película de mensaje

El ángulo de “película con un mensaje que no es una película de mensaje” aparece una vez más, pero Cooper agrega que también quiere que la película muestre “lo que se siente ser estadounidense hoy”, y aunque no lo hace no entra en detalles sobre eso, puede querer decir sentirse horrible, desesperado y miserable todo el tiempo.

El objetivo final de Cooper era hacer una película que fuera “inquietante, tensa y aterradora, pero con el humano en su centro”. En cuanto a del Toro, interviene para decir que todos los personajes de Antlers están “rotos y actúan desde un punto de “rabia familiar”.

Desde que escuchamos de Antlers por primera vez, el nombre de Guillermo del Toro ha sido una pieza fundamental desde el punto de mercadotecnia. Su nombre se encuentra en todo el material de marketing de la película. Pero el director y productor mexicano enfatiza que esta es en gran una “película de Scott Cooper” y dijo que desde que vio el primer corte encontró los toques que lo hacen un gran director.

El Wendigo

Los amantes de del Toro estarán emocionados por su nuevo monstruo en el corazón de Antlers. Pero interesantemente, Guillermo enfatizó que no sólo es un monstruo sino también un dios. En cuanto al Wendigo, el monstruo en el corazón de Antlers, del Toro quiere que todos recuerden que no es solo un monstruo, es un dios. El diseño de la criatura refleja eso, trabajando para hacer que el Wendigo parezca de otro mundo, antiguo y poderoso, pero también uno con la naturaleza terrestre.

Para finalizar, Cooper reveló que está trabajando en un par de películas con su colaborador frecuente Christian Bale y una más para la actriz Elisabeth Moss. Dijo que no sabe cuál va a salir primero, pero que esos proyectos son los que vienen para él.