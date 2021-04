Es oficial: ¡Ya trabajan en la película live action de ‘Gundam’!

La tendencia de traer clásicas franquicias del entretenimiento a la nueva era continúa con una revelación tan grande como el robot que protagoniza esta historia. En esta ocasión, los fanáticos del anime de la vieja escuela pueden comenzar a elevar la expectativa pues Gundam recibirá su adaptación cinematográfica.

Así como lo leen. La icónica serie japonesa de finales de los 70 tendrá su propia película, en formato live action y todo indica que se estrenará a través de Netflix. Y eso no es todo: también se dio a conocer quien la dirigirá y quien anda a cargo del guión.

‘Gundam’ tendrá su adaptación cinematográfica

Esta franquicia comenzó en 1979 con el anime conocido como Mobile Suit Gundam y desde entonces, la historia y sus diferentes entregas se han incrustado en el cariño del público como un ícono total de la cultura pop japonesa -y del mundo, por supuesto-. Tan solo el año pasado, desde Japón se viralizó el proyecto con el que se estaba construyendo un robot gigante basado en los trajes de combate del show original y ya andaba dando sus primeros pasos para septiembre de 2020.

Con todo eso a cuestas, parece que la fiebre del programa de TV creado por Yoshiyuki Tomino continúa pero encaminándose hacia una adaptación cinematográfica. Esta idea ya había sido anunciada por ahí de 2018, pero se encontraba en solo en desarrollo temprano. Ahora, la producción es todo un hecho y ya se definió a los encargados de llevarla a cabo.

De acuerdo con lo que informa Variety, Netflix será la plataforma a la que llegue la próxima entrega de la franquicia Gundam en formato live action. Como se especuló hace tiempo, Legendary Pictures (los meros meros que crearon el MonsterVerse) es la casa productora asociada que pondrá en marcha el largometraje y uno de sus viejos conocidos está listo para dirigir.

¿Quiénes están detrás de la película?

La acción para la película live action de Gundam parece estar más que asegurada. Esto lo decimos ya que el cineasta Jordan Vogt-Roberts (a quien muchos recordarán por su trabajo en Kong: Skull Island) será quien dirija el largometraje.

Otro de los implicados en este proyecto es Brian K. Vaughan, afamado escritor de cómics (Y: The Last Man, Ex Machina, Runaways) quien se encargará de echarse el guión. Por ahora, no se ha revelado quienes formarán parte del elenco ni una fecha de estreno establecida.

Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál será la trama que aborde el live action de Gundam. Sin embargo, fuertes rumores indican que se basaría en el arco argumental de la serie de 1979, en un escenario futurista dentro del espacio-tiempo conocido como Siglo Universal. Ahí, diversas colonias humanas luchan por la independencia de la Federación Terrestre utilizando los míticos y poderosos mechas llamados Mobile Suits. En cuanto salgan más detalles, le diremos de que va todo esto porque trae potencial.