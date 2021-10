La identidad latina y la música: Entrevista con Gustavo Santaolalla por ‘Maya y los tres’

Maya y los tres es una de las series animadas que desde hace unos meses, ha levantado una importante expectativa rumbo a su estreno en Netflix este 22 de octubre. Y no es para menos pues la trama es prometedora: la joven princesa de un imperio mesoamericano -los tecas- debe emprender un viaje para encontrar a los legendarios guerreros que, según la profecía, le ayudarán a enfrentar a Mictlán, el dios de la guerra que amenaza con destruir el mundo.

Esta serie corre a cargo del director, diseñador y animador mexicano Jorge Gutiérrez, quien se ha hecho de un nombre importante en el terreno del entretenimiento gracias a caricaturas como El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera o cintas como El libro de la vida. Como es costumbre, él dispone en su trabajo de una importante identidad de las culturas latinoamericanas en diversos aspectos y su nueva serie no es la excepción.

De hecho, hablando propiamente de la música, Gutiérrez aprovecha el escenario de Maya y los tres para volver a colaborar con el legendario Gustavo Santaolalla, quien puso su talento en marcha para musicalizar esta entrega llena de folclor y colorido. Con motivo del estreno de la serie, nos sentamos a platicar con el productor y músico argentino sobre su trabajo en dicha producción animada.

La relación entre Gustavo Santaolalla y Jorge Gutiérrez comenzó meramente en el ámbito profesional, justo cuando el icónico productor musical sudamericano trabajó parte de la música de El libro de la vida (o The Book of Life de 2014). Pero cuando dos mentes creativas se entienden, aunque sean de diferentes disciplinas, es casi un hecho que el vínculo personal surgirá para hacerse estrecho… una amistad, pues.

Y así sucedió con ellos. En ese sentido, Gustavo, que no pierde de vista su labor en Maya y los tres, recuerda esa plática con Jorge que los hizo más cercanos. Al parecer, el animador mexicano guarda con cariño el trabajo musical que Santaolalla ha hecho como productor de diversas bandas de nuestro país…. y a partir de ello, no solo ha encontrado un colaborador importante para sus realizaciones; también a un amigo.

“Lo que ocurrió con Jorge fue que a partir de aquel primer trabajo en el Libro de la vida, comenzamos con una relación profesional y terminó siendo una relación personal porque convertimos en muy buenos amigos y compartimos muchas ideas y proyectos. Una vez, cuando conocí a Jorge, fue algo muy lindo porque él me dijo: ‘Tú hiciste el soundtrack de mi vida porque yo conocí a mi mujer en un concierto de Café Tacuba, perdí mi virginidad escuchando a Molotov’… Y bueno, realmente se armó una onda muy linda con él. También, una de las cosas que me encantó que ocurrió en la relación con Jorge, fue que en aquella película no solamente hice el score, sino que también escribí canciones. Lo que ocurrió ahora con esta, finalmente cuando terminó el proyecto, es que surgió la idea de hacer una canción para promocionar la serie. Eso nos dio la oportunidad de escribir otra vez con Paul Williams, todo muy motivado por la visión de Jorge”.