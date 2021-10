Luz roja: Hackers crean una app de ‘El juego del calamar’ para robar datos personales

A estas alturas y luego de lo que ha sucedido alrededor de esta producción, ¿realmente hay alguien que no sepa qué es El juego del calamar? Sin duda esta serie surcoreana realmente fue la revelación del año, porque Netflix ni siquiera esperaba el éxito que tendría y que básicamente se convertiría en un fenómeno mundial. Sin embargo, alrededor de esta historia que nos voló la cabeza han surgido cosas que de plano nos dejaron con el ojo cuadrado y que no tienen qué ver como tal con la plataforma.

Y no, por supuesto que no hablamos de la rola que se armó La Tigresa del Oriente (sí, eso PASÓ y no es broma) o de la fondita mexicana que anda armando un juego que apareció en la serie del gigante del streaming (ACÁ les contamos qué onda). No, de hecho, en esta ocasión queremos platicarles sobre una aplicación que crearon algunos pasados de listos en el internet de las cosas y no se ve tan amigable como parece, pues la están usando para robar la información personal de muchos usuarios.

¿Cómo está eso de que hay una app maligna de ‘El juego del calamar’?

De acuerdo con lo que contó Lukas Stefanko en su cuenta de Twitter, especialista en amenazas del sitio de seguridad antivirus en internet, ESET, hay un grupo de hackers o ciberdelicuentes que lograron crear una aplicación dañina basada en El juego del calamar. Sin embargo, lo más grave de todo esto es que consiguieron colocarla en Google Play para que cualquier persona pudiera descargarla, y a través de ella poder obtener datos sensibles como su información bancaria y demás.

Para conseguir que la app pasara desapercibida, la disfrazaron como un servicio en el que podías conseguir wallpapers sobre la serie. Pero poco a poco, los servidores de Google notaron que había algo raro en todo esto, es por eso que retiraron la aplicación de su tienda. Pero la cosa no paró ahí, ya que aún se puede descargar desde sitios no oficiales y es ahí donde están defraudando a miles de usuarios, quienes la bajaron porque pensaron que se trataba de algo sobre la serie de Netflix.

Así funciona la aplicación…

Lukas Stefanko explicó que esta aplicación de El juego del calamar está tan bien hecha que tiene todas las características para lucir como verificada. Sin embargo, en el fondo se trata de un malware llamado Joker, considerado como uno de los más peligrosos de todo el mundo y que es responsable de los troyanos bancarios más habituales que existen dentro del internet de las cosas. Se trata de un software malicioso del que se tiene constancia desde el año 2017 y que ha causado dolor de cabeza a muchas personas.

El especialista también señaló que esta app modifica los servicios de facturación telefónica para realizar cargos, autorizar operaciones monetarias y suscribirse a servicios de pago sin que puedas darte cuenta. Desde que se supo del malware, Google ha eliminado de su aplicación de descargas Play Store cerca de mil 700 aplicaciones con estos detalles, pero de cualquier manera, hay que andar al tiro por si se las llegan a topar en su centro de descargas.

Cabe aclarar que no es la primera vez que El juego del calamar se ve involucrado en un tema como este. Resulta que hace unos días se supo que en las calles de España estaban apareciendo unas tarjetas con los símbolos y tal como las vimos en la serie. Sin embargo, al escanear el código QR que venía al reverso, redireccionaba a los usuarios a un sitio con publicidad maliciosa, aunque también hubo casos en los que de plano los mandó a una página con virus que dañaron sus teléfonos.