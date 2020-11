“Nos divertimos tanto”: Harrison Ford recuerda cuando protagonizó ‘Indiana Jones’ junto a Sean Connery

El pasado fin de semana, en plena víspera de Halloween, el actor escocés Sean Connery falleció. La industria del cine y el entretenimiento se vio conmocionada ante la noticia, sobre todo aquellos que algunas vez compartieron set con el histrión. Uno de ellos fue el también legendario Harrison Ford.

El actor de Star Wars fue uno de los tantos privilegiados que pudo salir a cuadro con Connery. Fue en Indiana Jones 3: The Last Crusade, donde ambos hicieron de padre e hijo en una de las sagas de aventura más importantes de la historia del cine. Por supuesto, el recuerdo de Harrison ha sido para no aguantar las lágrimas.

Harrison recuerda Sean Connery

De acuerdo con un comunicado recogido por Deadline, Harrison Ford recordó cuando interpretó al aventurero Indiana Jones en la tercera entrega de la saga. En aquella tercera parte lanzada en 1989, Sean Connery asumió el papel del profesor Henry Jones, el padre del protagonista.

“Él era mi padre… no en la vida real… pero sí en Indy 3”, declaró Harrison. Además, el actor principal de la saga dirigida por Steven Spielberg recordó una de las escenas clásicas de aquella película, justo cuando pasean en la clásica moto de Indiana.

“No conoces el placer hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el sidecar de una motocicleta rusa que rebota por un sendero montañoso lleno de baches y tortuosos y te permite verlo retorcerse”, agregó Ford.

La amistad de los actores trascendió fuera de la pantalla grande. Según recuerda Harrison, ambos solían jugar golf y ese recuerdo ha quedado intacto en su memoria. “Dios, nos divertimos tanto, si está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz querido amigo”, finalizó Ford en su breve mensaje de despedida para Connery.

Connery en ‘Indiana Jones 3’

En Indiana Jones 3: The Last Crusade, Herny Jones (interpretado por Connery) es un profesor de Literatura Medieval obsesionado con encontrar y estudiar el Santo Grial. Esta obsesión lo pondrá en peligro, pues después de emprender su viaje desaparece misteriosamente.

Es así que Indiana Jones -protagónico de Harrison Ford- se dispone a encontrar a su padre y al Santo Grial. Sin embargo, el aventurero deberá enfrentarse a un escuadrón nazi que también se encuentra en la búsqueda de este artefacto para aprovechar los poderes que supuestamente alberga.

Ver en YouTube

La película fue dirigida por Steven Spielberg a partir de un guión que George Lucas (quien también creó el universo de Star Wars) desarrolló tras las primeras dos cintas de la franquicia. A propósito del fallecimiento de Sean Connery, Lucas también extendió unas palabras.

“Sir Sean Connery, a través de su talento e impulso, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Su audiencia abarcó generaciones, cada una con papeles favoritos que interpretó. Él siempre ocupará un lugar especial en mi corazón como padre de Indy“. El mundo del cine no superará esta perdida tan fácilmente. Hasta siempre, Sean.