20 puntos clave (y mágicos) de la reunión de Harry Potter en HBO Max

En 1997, J.K. Rowling publicó su primer libro titulado Harry Potter y la piedra filosofal sobre un niño llamado Harry que un día recibe la invitación para ingresar a un colegio de magia. De esa manera descubre que es mago, y a partir de ese momento, su vida cambia.

La historia fuera de la ficción, es bastante conocida. El manuscrito de Rowling fue rechazado varias veces antes de que una pequeña editorial decidiera publicarlo con un número de ejemplares modesto. Sin embargo, en poco tiempo alcanzó el éxito mundial hasta convertirse en una de las sagas literarias para niños más destacadas en la historia.

La historia de Harry es aún más conocida, sobre todo porque cuatro años después de la publicación, Warner Bros. adquirió los derechos de las primeras entregas para hacer una adaptación fílmica. En 2001, se estrenó la primera película y recaudó casi 100 millones de dólares en sus primeros tres días, superando otros blockbusters de ese año y convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras en el nuevo milenio.

El éxito de Harry Potter no sólo se reflejó en su taquilla

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint fueron los elegidos para interpretar a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. AQUÍ cómo se veían antes y ahora. Durante 10 años dieron vida a tres de los personajes más icónicos y entrañables en la historia del cine que han acompañado a varias generaciones desde su presentación en los libros, y desde luego, con un mayor alcance en las cintas.

Durante esa década en la que se filmaron y estrenaron ocho producciones, los tres actores nunca se dieron cuenta del impacto que las películas tuvieron entre la audiencia. Eso, como lo explican en el especial de Harry Potter en HBO Max, lo entendieron mucho tiempo después cuando la gente siguió conversando de la historia, pero sobre todo, cuando escucharon que Hogwarts y todos los personajes les dieron un sentido de pertenencia.

Durante esta reunión, donde estuvieron como invitados más actores de la saga como Gary Oldman, Helena Bonham Carter y Ralph Fiennes, se revelaron varios detalles de las distintas producciones, algunos secretos del elenco y la realidad que enfrentaron en 10 años. Por eso, por acá les dejamos 20 datos mágicos para todo aquel potterhead que quiere (re)descubrir en Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Jugaban manitas calientes en el set

En el primer capítulo de la Return to Hogwarts, Chris Colombus se reúne con Daniel Radcliffe en el set de la oficina de Dumbledore para platicar de las primeras dos producciones, la de Harry Potter y la piedra filosofal y La cámara de los secretos a la par de que Emma, Ron y Daniel se encuentra en la sala común de Gryffindor.

Mientras platican, recuerdan que en la producción de la primera entrega, se la pasaban jugando “manitas calientes”. Y lo hacían por tanto tiempo y se pegaban tan duro, que tenían las manos completamente enrojecidas. Vemos escenas del elenco de niños mientras se echan unos juegos de manos.

Las velas del comedor sí eran reales

Algo que es bien conocido es que las velas del comedor de Hogwarts, eran reales. Cientos de velas colgantes encendidas mientras se filmaban las escenas de presentación en el colegio de magia junto a Dumbledore. Los tres actores también recuerdan esta parte del set, y comentan lo impresionados que estaban de que fueran reales.

Daniel Radcliffe dice que si esas escenas se hubieran filmado en la actualidad, sería puro CGI. Pero justamente con el hecho de que eran reales, le agregaba un toque de magia que sólo se podía alcanzar de esa manera.

No sabían quiénes eran los actores con los que estaban

Daniel, Emma y Ron tenían 9 años al momento de ser seleccionados para interpretar a Harry, Hermione y Ron. Por lo que no se dieron cuenta, al momento de las primeras dos películas, que estaban trabajando con los actores más importantes de la industria del cine, teatro y televisión del Reino Unido.

De entrada estaban Richard Harris, Maggie Smith y Alan Rickman para dar vida a Dumbledore, la profesora Minerva McGonagall y Severus Snape. Los tres no necesitan presentación, pero para unos niños eran tres personas más en el set con quienes debían trabajar. Las cosas cambiaron, al menos para Radcliffe, cuando Gary Oldman entró a la franquicia con Harry Potter y el prisionero de Azkaban para dar vida a Sirius Black.

Richard Harris pensó que el ave fénix de ‘La cámara secreta’ era de verdad

Mientras Chris Colombus platica con Daniel, recuerdan el ave fénix que aparece en Harry Potter y la cámara de los secretos. Este ave, desde luego, era una marioneta mecánica. Sin embargo, el actor Richard Harris pensó que era de verdad y se impresionó con lo bien “entrenada” que estaba el ave. Tanto el director como el protagonista se ríen de recordar esto, pues dicen que un ave fénix es un animal ficticio. Pero Harris nunca se dio cuenta de que era un ave de mentira.

Jason Isaacs no quería interpretar a Lucius Malfoy

Jason Isaacs da vida al malvado de Lucius Malfoy, padre de Draco y uno de los mortífagos más cercanos a Lord Voldemort. Su interpretación es tan perfecta como aterradora, pero Isaacs no quería entrarle a este personaje. ¿La razón? No quería interpretar a otro villano infantil, pues él se encargó del Capitán Garfio en Peter Pan de 2003.

Él, en realidad, había hecho casting para Gilderoy Lockhart, papel que cayó en manos de Kenneth Branagh. Pero Colombus y el director de casting insistieron para que fuera por Lucius. Y el actor, como revela en la reunión de Harry Potter, agradece de que le hayan insistido.

¿Cuál es la mejor escena?

Alfonso Cuarón tomó la dirección de la tercera entrega fílmica de Harry Potter, e hizo un trabajo espectacular con uno de los mejores elencos que reunieron para la franquicia. El director mexicano reveló que la mejor escena de El prisionero de Azkaban es en la que se reúnen Harry, Hermione y Ron junto a Remus, Sirius, Snape y Peter Pettigrew.

Todo el tiempo hay giros en esta escena, y para Cuarón es sumamente intensa. De hecho, dice que nunca en su vida ha tenido un elenco tan sorprendente como aquella vez que tuvo a Daniel, Emma, Rupert junto a Gary Oldman, David Thewlis, Timothy Spall y Alan Rickman. ACÁ les contamos más de esta escena.

Gary Oldman se entera que Alan Rickman era el único que sabía todo

Gary Oldman se reúne con Daniel Radcliffe en uno de los salones de Hogwarts. Aquí, platican de relación que establecieron Harry y Sirius. De hecho, Oldman también recuerda la escena que describió Cuarón, y le dice a Radcliffe que le hubiera gustado tener todo el panorama de la historia.

Y es aquí cuando le revela que el único que lo sabía todo era Alan Rickman. El actor se acercó con J.K. Rowling y le pidió que le contara todos los detalles de la historia. Todos los demás, incluido Radcliffe y Oldman, se enteraron conforme salieron los libros.

Cuarón les pidió un ensayo

Esta parte también es conocida, pero no deja de ser divertida. El director mexicano les pidió a los tres actores principales que escribieron un ensayo de sus personajes, pues la cinta de El prisionero de Azkaban marcaba el inicio de su adolescencia dentro y fuera de la pantalla.

Radcliffe escribió unas cuantas páginas mientras Watson entregó más de 10 cuartillas sobre Hermione. En cambio, Rupert Grint nunca entregó su ensayo. Cuando Cuarón lo cuestionó, Grint le dijo que Ron nunca habría escrito uno, y por eso él tampoco. El mexicano lo recuerda entre risas.

Uno de los gemelos le rompió una costilla al director

Para la cuarta película de Harry Potter y el cáliz de fuego, Mike Newell tomó la dirección. Los actores describen a Newell como un personaje de Harry Potter, y en varias escenas del detrás de cámaras de esta película, se le ve jugando con las personas de producción.

Es cuando los gemelos Oliver y James Phelps, recuerdan cómo le rompieron una costilla al director. Newell les estaba explicando cómo pelearse en el salón donde se encuentra el cáliz de fuego. Pero se puso tan intenso, que en algún punto del jaloneo, se rompió las costillas. Por lo que terminó la filmación con el dolor.

Emma y Tom hablan de lo mucho que se aman

Desde que terminó la franquicia hace 1o años, se ha hablado de cómo el personaje de Hermione debió terminar con Harry Potter, o en su defecto, con Draco Malfoy. A muchos no les encantó su romance con Ron Weasley. Sin embargo, Rowling ha dicho en varias ocasiones que basó su decisión por el lugar que siempre ocupó Ron.

Y en la vida real también se ha hablado de con quién Emma Watson debía tener una relación: Tom Felton. Pero en Return to Hogwarts, la actriz y el actor revelan lo mucho que se aman desde que eran niños, pues se sentían cómodos juntos y ella podía ser sincera y vulnerable junto a él. Emma tuvo un crush cuando era niña, pero él al ser mayor, se convirtió en una especie de protector.

La inspiración de Voldemort con Ralph Fiennes

Ralph Fiennes es uno de los mejores actores de su generación. Y su interpretación de Lord Voldemort es una de las mejores y más memorables en la franquicia de Harry Potter. Por lo que el actor recuerda durante este especial cómo fue que su familia reaccionó a la noticia de que sería el villano y cómo construyó al personaje.

Fiennes dice que la imagen de Voldemort es muy similar a la de una serpiente. Por lo que trabajó la voz como un susurro, como cuando una serpiente saca la lengua y emite un sonido ligero. Cuando le dieron el papel, le contó a su hermana, quien le dijo que debía leer los libros.

La carta de Daniel para Helena

Daniel Radcliffe y Helena Bonham Carter se reúnen primero en Gringotts y luego en la bóveda de Bellatrix Lestrange. Mientras platican, Helena saca su celular y le enseña la fotografía de una carta/autógrafo que Daniel le entregó después de la producción de Harry Potter y la orden del fénix. Helena bromea que la tiene en su baño.

Emma Watson estuvo a punto de renunciar

Después del lanzamiento de El cáliz de fuego, los actores estaban en el punto máximo de su fama. Por lo que resultó un poco abrumador para ellos, sobre todo para Rupert Grint y Emma Watson, quien estuvo a punto de renunciar a la producción. Es decir, que no volvería para La orden del fénix.

David Yates, el nuevo director en la franquicia, y el productor David Heyman, convencieron a Watson de volver, pues consideraron que sería catastrófico para la franquicia si ella no volvía. Emma explica que se sentía sola y le asustó la idea de que esto “sería para siempre”. Grint también le confiesa que en algún punto se sintió mal. ACÁ les dejamos la nota completa.

La escena en la que sí explotó cuando movió su varita

Helena Bonham Carter explica que Bellatrix Lestrange era mala porque se sentía poderosa siéndolo. También recuerda la única vez en toda la franquicia que movió su varita, y sí pasó algo. Esta plática la tiene con Tom Felton en el set de la sala común de Slytherin.

En Harry Potter y el príncipe mestizo, después de que Snape mata a Dumbledore, huyen hacia la casa de Hagrid. Harry va tras ellos para enfrentar a Snape por haber “traicionado” al director. Cuando llegan a esta zona, Bellatrix mueve su varita y se incendia la casa de Hagrid. La reacción de los actores fue real, pues fue de las pocas veces que se filmó seguido el efecto.

La oportunidad de brillar de Tom

El príncipe mestizo es una de las películas más oscuras, pues no sólo supone la muerte de Dumbledore, sino el desarrollo más complejo para Draco Malfoy. Tom Felton cuenta que Yates, el director, se acercó a platicar y le dijo que era su oportunidad de brillar, pues su personaje se ve obligado a ser malo.

Voldemort elige a Draco para matar a Dumbledore y darle entrada a algunos mortígafos a Hogwarts. Pero Draco no es una mala persona, sólo que está obligado a hacerlo para evitar las consecuencias. Jason Isaacs también comenta sobre el desarrollo de Draco.

El hámster de Emma

En las filmaciones de las primeras entregas de Harry Potter, Emma Watson llevaba su mascota al set. Esto lo recuerda mientras platica con Daniel y Rupert, diciéndoles que siempre llevaba a su hámster al cual el equipo de producción le construyó una maqueta especial. Daniel se acuerda del animal, pero no de su nombre.

Emma su escena favorita es la escena del baile con Nick Cave

Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 1 es una de las películas más interesantes de la franquicia porque es la única que se da fuera de Hogwarts, y en realidad, toda la cinta se sostiene entre Harry, Emma y Ron, sobre todo los dos primeros.

Emma Watson menciona que su escena favorita de esta película es el baile que Hermione tiene con Harry mientras escuchan “O Children” de Nick Cave and the Bad Sees. Al inicio, cuando les plantearon la escena, la sintieron fuera de lugar, pero con el tiempo les gustó más. Y no es extraño. Cuando vez la película por primera vez, es una escena que parece no encajar, pero que tiene mucho sentido.

Se apoyaban todo el tiempo

Uno de los momentos más encantadores de la reunión de Harry Potter es cuando todos los actores (sobre todo los tres principales), dicen que durante los 10 años de filmaciones, no hubo una sola vez que no se apoyaran. Cada que terminaban una escena, se decían lo bien que lo habían hecho y se echaban porras.

Lo peor fue el beso entre Emma y Ron

Desde hace 10 años que se estrenó Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2, Emma Watson y Rupert Grint han hablado de lo incómoda que fue la escena del beso entre Ron y Hermione después de que destruyen un horrocrux. Ambos son atacados, y mientras están empapados, se besan.

Watson vuelve a decir que esa fue la peor experiencia de los 10 años de filmaciones porque “se sintió muy mal”, pues Rupert era como su hermano. Mientras hablan sobre esto, vemos el detrás de cámaras de cuando David Yates les dice la fecha en la que filmarán el beso, y también recuerdan cómo les quedó en las primeras tomas.

La última escena que grabaron

Para cerrar la reunión de Harry Potter, cada uno de los actores dice lo que se llevaron en los 10 años de filmaciones, y lo que ahora reconocen después de cumplir 20 años del inicio y 10 del cierre. Resulta que la última escena que grabaron de toda la franquicia, fue en la que Hermione, Ron y Harry huyen del Ministerio tras tomar una poción multijugos en busca de un horrocrux.