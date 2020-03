Tras casi tres años de disputas legales, de ir y venir en los tribunales estadounidenses el pasado 24 de febrero el productor y empresario de Hollywood, Harvey Weinstein fue declarado culpable de los cargos de violación y actos sexuales en su contra. Aunque hay evidencias de sobra que prueban que durante años utilizó su poder e influencia en la industria cinematográfica para acosar a muchísimas mujeres, él sigue diciendo que es inocente e incluso buscaría pasar mucho menos tiempo en

Resulta que recientemente la defensa de Weinstein presentó un memorándum de sentencia de siete páginas, en el que explicaban por qué debían darle la menor condena al productor, argumentando entre otras cosas las contribuciones caritativas de Weinstein, su apoyo a causas sociales y sobre todo –así como niño chiquito regañado–, que ya ha recibido un duro castigo social. Por si esto fuera poco y de acuerdo con Variety, los abogados buscarían que el productor solamente estuviera cinco años en la cárcel.

“El Sr. Weinstein no puede salir a la calle sin que lo interrumpan, ha perdido los medios para ganarse la vida, en pocas palabras, su caída en desgracia ha sido histórica, tal vez inigualable en la era de las redes sociales y dada su fama, virtualmente no tiene rival cuando se compara con cualquier otro acusado en el estado de Nueva York, si no a nivel nacional”, dijo la defensa de Harvey.

Por su parte, el pasado viernes la asistente del fiscal de distrito, Joan Illuzzi presentó su propio memorándum de 11 páginas, en el que documentaba 36 acusaciones adicionales sin cargos que iban desde asalto sexual hasta acoso en el lugar de trabajo e intimidación: “Estos actos, vistos en su totalidad, establecen que a lo largo de toda su vida profesional adulta, el acusado ha mostrado una asombrosa falta de empatía, tratando a los demás con desdén e inhumanidad”.

De acuerdo con los abogados de Weinstein, Damon Cheronis, Donna Rotunno y Arthur Aidala invitaron al juez a que no tuviera en cuenta las acusaciones sin cargos. Argumentaron que las acusaciones -que no se atribuyeron por su nombre- no han sido probadas, y muchas son irrelevantes para la conducta por la que Weinstein fue condenado. Se espera que el próximo jueves 12 de marzo por fin reciba sentencia, la cual sería de al menos 29 años de prisión, aunque algunos expertos han dicho que es más probable que le den de 10 a 15 años por todos sus delitos.