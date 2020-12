Hoy, Disney anunció todas las nuevas producciones que tiene preparadas para los próximos años. Para que se den una idea: 10 nuevas series de Marvel, otras 10 de Star Wars, 15 live actions de Disney, un buen número de películas de Pixar, y otros tantos títulos de FX, National Geographic y producciones deportivas.

Entre lo más destacado, desde luego, está la llegada de Raya & The Last Dragon a Disney+ con un lanzamiento simultáneo en cines. También se anunciaron las fechas de estreno de algunas series de Star Wars como la producción de Cassian Andor, protagonizada por Diego Luna, para 2022 o Visions, una serie de cortos animados dentro de este mismo universo que llegarán en 2021.

Taika Waititi y Patty Jenkins también se subirán al tren de Star Wars con un par de producciones que nos emocionan mucho junto a otros títulos como Willow, A Droid Story, The Acolyte, Ashoka, Rangers of the Republic, Lando Calrissian, y la serie de Obi-Wan Kenobi.

Hayden Christensen está de regreso con Obi-Wab Kenobi

En cuanto a esta última serie, protagonizada por Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, hubo un anuncio muy grande que ha sorprendido a todos. Se trata del regreso del actor Hayden Christensen como Darth Vader, el villano más famoso dentro del universo de Star Wars.

Esta historia estará ambientada 10 años después de Revenge of the Sith (el tercer episodio), por lo que no es sorprendente que el actor canadiense que dio vida a Anakin Skywalker y Darth Vader, también estén de vuelta. El mismo Ewan McGregor describió el anuncio como “Lo más hermoso de todo“.

Christensen apareció en dos películas de Star Wars. Hizo su debut como Anakin Skywalker en el segundo episodio de la saga, titulado Episode II: Attack of the Clones, y fue hasta la tercera parte de la trilogía, que adoptó la identidad de Darth Vader al pasarse al lado oscuro de la fuerza.

La realidad es que hay muchas dudas sobre esta decisión. La segunda trilogía de George Lucas (el Episodio I, II y III), no recibieron buenas críticas, y la actuación de Christensen no fue muy bien recibida por los medios ni por la crítica a principios de milenio. Sin embargo, esto significa que las cosas se pueden poner más interesantes dentro de Obi-Wan Kenobi, la cual todavía no tiene fecha de estreno.

Las otras series de Star Wars y Lucasfilms

Acá les contamos un poco más de cada una de las series que Disney anunció tanto del universo de Star Wars como de Lucasfilms.

Habrá una nueva película de Star Wars bajo la dirección de Taika Waititi. Todavía no tiene título ni fecha.

Habrá una nueva película de Indiana Jones bajo la dirección de James Mangold. Tiene fecha de salida para julio de 2022.

Se realizará una adaptación de Children of Blood & Bone.

Habrá una serie nueva que saldrá en 2022 bajo el título de Willow protagonizada por Warwick Davis.

Se lanzará un especial titulado A Droid Story, la cual será una presentación de los personajes de R2-D2 y C3PO.

The Acolyte será un thriller de misterio que le permitirá a las audiencias entrar a un mundo de secretos que estará ambientado en los últimos días de la High Republic.

Habrá una serie en solitario sobre Lando Calrissian.

Habrá una serie de cortos animados bajo el título de Visions que se estrenará en 2021.

La serie de Obi-Wan Kenobi.

La serie de Cassian Andor con Diego Luna que se estrenará en 2022. Hace poco, el mexicano dijo que habían arrancado con la producción.

Habrá una serie de Ashoka con Rosario Dawson que estará conectada con el universo de The Mandalorian.

Dentro del mismo universo de The Mandalorian, saldrá una serie bajo el título de Rangers of the Republic.