Es oficial: HBO Max ya trabaja en una serie de El Pingüino de ‘The Batman’

Ya pasaron algunos días desde su estreno mundial y muchos todavía están hablando de The Batman. Y es que lo podemos entender, pues lo que hizo Matt Reeves con este personaje tan importante de DC fue simplemente alucinante, ya que nos mostró una nueva visión de este personaje que no habíamos visto en la pantalla grande. Eso sin contar las actuaciones del elenco, porque a pesar de las críticas, Robert Pattinson hizo un trabajo increíble y ni qué decir de Zöe Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell.

Y es justo de este último actor del que queremos hablar en esta ocasión, pues semanas antes de que la película llegara a las salas de todo el planeta, surgieron rumores de que HBO Max planeaba crear una serie spin-off basada en la espectacular versión de Oswald Cobblepot que Farrell interpretó en la cinta. Durante todo este tiempo se manejó como tal, una posibilidad que los ejecutivos de Warner Bros. estaban considerando para ampliar el universo que Matt Reeves nos mostró.

Ahora sí, se viene una serie sobre El Pingüino de Colin Farrell que vimos en ‘The Batman’

Sin embargo, luego del éxito en taquilla de The Batman (ACÁ pueden checar cómo le fue en su primer fin de semana) y ver el recibimiento por parte de los fans y la crítica especializada, parece que se animaron a darle luz verde a este proyecto. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que de acuerdo con Deadline, ahora sí es un hecho que se viene una producción para la plataforma de streaming protagonizada por ni más ni menos que El Pingüno de Colin Farrell y eso nos emociona mucho.

Según la misma fuente, la serie continuará justo donde vimos a Oswald Cobblepot al terminar la cinta y su ascenso como uno de los capos más temidos de Ciudad Gótica. Por si esto no fuera suficiente, esta trama contará con el propio Farrell en la producción ejecutiva acompañado del director Matt Reeves, Dylan Clark y Lauren LeFranc (quien escribirá y dirigirá los episodios). Por ahora el título provisional es The Penguin y todavía no tiene una tentativa fecha de estreno en HBO Max.

A pesar de que esta noticia nos emociona, no todo fue maravilloso. A la par de la serie de El Pingüino, también apareció un rumor de que Warner Bros. buscaba concretar un proyecto centrado en la vida de un policía corrupto de Gotham en una serie de eventos que servirían como precuela de The Batman. Sin embargo, Deadline señala que esta idea ya no está en marcha para la plataforma de streaming. De cualquier manera, nos alegra ver que este fascinante universo se ampliará.