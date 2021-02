¡Ándale! HBO se apunta para producir una película sobre el caso de GameStop

Apenas va un mes del 2021 y ya sucedieron cosas que nos dejaron con el ojo cuadrado. La más reciente de ellas es el caso de GameStop, pues después de andar por la calle de la amargura, miles de personas a través de Reddit se juntaron para comprar acciones de la empresa, provocando que su valor incrementara y creando un enorme caos en Wall Street (POR ACÁ les contamos cómo estuvo todo el asunto).

La cadena de tiendas videojuegos no fue la única a la que salvaron toda este gente, pues marcas que andaban en la misma situación como Nokia, Blackberry y los cines AMC también recibieron este empujoncito económico. Sin embargo, los inversionistas desde Nueva York no están contentos con esto, pero a pesar de eso no podemos negar que este suceso se puso más interesante, porque apareció en la jugada un nuevo participante: la app para comprar acciones, Robinhood.

HBO levanta la mano para producir una nueva película de GameStop

La cosa con GameStop está que arde, y por supuesto que muchos le están sacando provecho (además de los que armaron acciones de la empresa). Hace algunos días nos enteramos de que el estudio XTR y la casa productora Optimist se estaban poniendo las pilas para trabajar en un documental al respecto; pero ellos no son los únicos que quieren llevar esta historia a la pantalla chica, porque ahora se apuntó un canal importante, HBO.

De acuerdo con Variety, la cadena de televisión alzó la mano y ya se encuentra trabajando en un guión para una película sobre el asunto de la cadena de tiendas de videojuegos. Según la misma fuente, lograron juntar a un enorme equipo de personas creativas como Len Amato, de Crash&Salvage y Jason Blum de Blumhouse Television, pero por ahí hay otros nombres importantes que nos demuestran que este proyecto va en serio.

¿De qué tratará esta cinta?

Para que se den una idea, entre los escritores y productores de esta cinta de GaneStop se encuentran Andrew Ross Sorkin: cocreador de la serie dramática Billions, ambientada en el mundo de los fondos de cobertura y autor del libro sobre la crisis financiera de 2008, Too Big to Fail, y coprodujo una adaptación cinematográfica que recibió a 11 nominaciones a los Emmy. Así que como verán, es la persona ideal para este filme.

Por ahora, estos son los detalles que se saben sobre la cinta. Pero a pesar de eso, HBO le dio una breve descripción a Variety que nos explica un poco por dónde irá este proyecto. Tal cual mencionan que será: “una exploración de cómo un levantamiento populista de los comerciantes de a pie de las redes sociales le gana a Wall Street en su propio juego, poniendo el mercado de valores al revés y sacudiendo el mundo financiero a su núcleo”.

Así que como verán y al menos por el equipo con el que están colaborando, todo pinta para que HBO se rife con una gran película, ¿no creen? Hasta el momento, no se sabe cuál será el elenco y mucho menos cuándo se estrenará, pero estaremos al pendiente con cualquier noticia que salga al respecto.