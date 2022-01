Este es el actor que será He-Man en el live action de ‘Masters of the Universe’

Quizá sea una pregunta muy obvia pero, ¿hay alguien que no conozca a los Masters of the Universe? No importa si fuiste un niño que creció con los juguetes y la serie animada casi en su estreno o de plano te tocó conocerlos por tus papás o tíos, el chiste es que estos personajazos traspasaron generaciones y siguen vigentes dentro de la cultura pop. Tanto así que Netflix ha creado algunas producciones alrededor de He-Man y todos sus amigos.

Para empezar, el gigante del streaming nos presentó en 2020 una nueva serie animada que recibió comentarios mixtos. Sin embargo, estos no son los únicos planes que tiene la plataforma para que la chaviza se adentre al mundo de Grayskull, pues casi a la par anunciaron que estaban preparando todo para filmar una película live action con el Príncipe Adam y compañía, lo cual causó un montón de nervios por parte de los fans.

Ya tenemos al nuevo He-Man que reinará en Netflix

La mayor preocupación es que, digamos que los Masters of the Universe no han tenido mucha suerte en este formato. Recordemos que en 1987 se estrenó una cinta donde el mismísimo Dolph Lundgren –a quien recordarán como Ivan Drago de la saga de Rocky– interpretó a He-Man. Pero ahora y luego de mucho suspenso, Netflix ha confirmado con bombo y platillo al actor que dará vida al protagonista de esta épica historia.

De acuerdo con Nerdist, a través de un comunicado de prensa, el gigante del streaming reveló que Kyle Allen será el encargado de ponerse en el papel del Príncipe Adam. Probablemente no les suene este nombre, pero Allen tiene 27 años y a lo largo de su carrera ha obtenido ciertos personajes donde ha demostrado contar con un montón de talento –recientemente lo vimos como Balkan en la adaptación de West Side Story de Steven Spielberg–.

Por si esto no fuera suficiente, Netflix también soltó una sinopsis de esta nueva película, la cual dice lo siguiente: “En ‘Masters of the Universe’, un huérfano llamado Adam descubre que es un príncipe destinado a ser el salvador de una tierra lejana y debe aprender rápidamente su poder y la importancia de salvar su verdadero hogar de una fuerza maligna”. Hasta el momento no han confirmado la fecha de estreno, pero seguramente nos dejará con el ojo cuadrado.