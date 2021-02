Recordemos cuando Heath Ledger ganó el Golden Globe póstumo

Hay actores que a pesar de su corta carrera, lograron dejar una huella profunda en la historia del cine. Sin duda uno de ellos es Heath Ledger, quien a mediados de los 2000 alcanzó su punto más alto de popularidad apareciendo en producciones muy ambiciosas, aunque lamentablemente nos dejó a temprana edad y no vivió para ver los frutos que rindió su trabajo, sobre todo después de interpretar al Joker en The Dark Knight.

Su carrera comenzó en la televisión, aunque en 1992 le llegó su gran oportunidad en la gran pantalla, con la cinta Clowning Around. Sin embargo, el reconocimiento mundial vino cuando protagonizó 10 Things I Hate About You, a partir de ahí obtuvo varios papeles que le dieron exposición dentro de la industria cinematográfica, en producciones como Brokeback Mountain, A Knight’s Tale, Candy, I’m Not There, El Patriota y muchos más.

Heath Ledger le da vida al Joker

Pero años más tarde apareció en su vida el papel por el que se hizo famoso. En 2008, junto a Christian Bale y bajo la dirección de Christopher Nolan, Heath Ledger le dio vida al Joker en The Dark Knight, la segunda parte de la trilogía de Batman. En esa cinta se ganó el aplauso de los fanáticos de los cómics y aquellos fanáticos del personaje por interpretar una versión completamente diferente del llamado príncipe payaso del crimen.

El compromiso de Heath con este proyecto fue tal, que se encerró en una habitación de un hotel durante un mes para conseguir el rango que le quería dar al némesis de Bruce Wayne. Y por supuesto que este esfuerzo se vio reflejado en la crítica, pues además de recibir halagos por su papel, obtuvo varias nominaciones a los premios más importantes de Hollywood, aunque lamentablemente ocurrió un suceso que lo cambiaría todo.

Su muerte inesperada

El 22 de enero de 2008, Heath Ledger fue encontrado inconsciente en su departamento en Nueva York. A pesar de los esfuerzos de su ama de llaves, masajista y hasta de su amiga, Mary-Kate Olsen, horas más tarde declararon que el actor había fallecido a los 28 años tras una sobredosis de medicamentos. Por supuesto que esta noticia corrió como pólvora y dejó impactados a muchos, pues era una estrella que estaba en el mejor momento de su carrera e iba en ascenso.

Justo antes de morir, dejó inconclusa una película, The Imaginarium of Doctor Parnassus, aunque Heath ya había pasado a la inmortalidad por interpretar al Joker en The Dark Knight. Es por eso que al inicio de la temporada de premios en 2008 y gracias a su enorme papel en la cinta de Batman, su nombre apareció en la categoría de mejor actor de reparto en distintas ceremonias, llevándose de manera póstuca reconocimientos como el BAFTA y el SAG.

La noche en que el Joker se ganó el Golden Globe

Pero un momento muy especial ocurrió cuando llegó la edición 2009 de los Golden Globes. En la gala, Heath Ledger estaba nominado en la misma categoría, compartiendo terna con actores como Tom Cruise y Robert Downey Jr. por Thunder Tropic, Philip Seymour Hoffman por Doubt y Ralph Fiennes por The Duchess. Como podrán darse cuenta, el premio estaba sumamente reñido y cualquiera que lo obtuviera lo tenía totalmente merecido.

Sin embargo, llegó el momento de la verdad. Demi Moore subió al escenario, mencionó los nombres de los candidatos a llevarse el globo de oro y tras unos segundos de suspenso al abrir el sobre, anunció que el ganador era Heath. El salón se inundó de aplausos por parte de las estrellas que estaban en la ceremonia y para aceptar el premio, subió el mismísimo Christopher Nolan a recibirlo, no sin antes dar un emotivo discurso.

El discurso de Christopher Nolan

Ante la mirada desconcertada de figuras de Hollywood como Meryl Streep, Kate Winslet, Tina Fey o los propios Downey Jr. y Cruise, el director de la película dedicó unas sentidas palabras para honrar el nombre de Heath Ledger y reconocerlo como se merecía: “Todos los que hemos trabajado con Heath en ‘The Dark Knight’ aceptamos esto con una horrible mezcla de tristeza, pero con un increíble orgullo”.

Aunque Christopher Nolan dijo que el fallecimiento de Ledger representaba “un agujero rasgado en la historia del cine”, también señaló “el increíble lugar en la historia del cine que él mismo construyó”. Nolan terminó su discurso afirmando algo que hasta la fecha sigue presente entre todo los que quedaron encantados con el enorme trabajo de Heath: “Se le echará eternamente de menos, pero nunca se le olvidará”.

Tan solo unas semanas después, Heath Ledger se ganó el Oscar a mejor actor de reparto y para esa ocasión, su familia subió al escenario del Dolby Theatre para aceptar el premio. A partir de ese momento, su nombre quedó grabado con letras de oro dentro de la industria cinematográfica, desde entonces lo recordamos no solo por darle vida al Joker en esta película, sino por la enorme trayectoria que tuvo y los papeles que nos dejó.

Este 2021, la historia se podría repetir, ya que Chadwick Boseman –quien murió el 28 de agosto de 2020– está nominado a los Golden Globes por su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom de Netflix, la última cinta que grabó. Sin embargo, quedará para la posteridad el sentido discurso de Christopher Nolan y el enorme aplauso de todos sus compañeros de profesión que recibió Heath aquella noche de 2009.